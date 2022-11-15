這4台重機總價200萬！全是「炸街噪音車」　夜遊騎士慘吞罰單

記者許權毅／台中報導

噪音劃破重劃區寧靜！台中市北屯區單元12重劃區每到夜裡常出現改裝車呼嘯而過，讓不少民眾反映太吵，第五警分局10日進行聯合稽查，當場攔查7台噪音車，還驚見近百萬的YAMAHA YZF-R1當家跑車等4台紅黃牌重機，共開車1萬3500罰鍰。警方表示，騎士高速拉轉、狂催油門，大多是往大坑山區而去。

▲YAMAHA YZF-R1當家跑車（左）、APRILIA RS660 義大利中級距新跑車（右），均被檢測出不合格。（圖／警方提供）



機捷特區及單元12重劃區為北屯區新興重劃區，近4年有許多建案落成，人口急遽成長也衍生出居住安寧問題，尤其在夜深人靜時，車輛發出噪音的狀況更是明顯，許多騎士刻意高速拉轉、狂催油門，噪音劃破住宅區寧靜。

▲YAMAHA MT-09街車（左）、YAMAHA-R3（右），現場共7騎士總計被開出13500罰鍰。（圖／警方提供）



第五分局10日晚間會同環保局、台中區監理所，在松竹路、北屯路口進行「環、警、監聯合稽查」，取締改裝車輛及噪音檢測，當場攔查變更排氣管噪音車7輛，不合格車輛將依噪音管制法規定告發，共計開出罰鍰1萬3500元，並限期改善複驗合格為止。

▲警方表示，10日現場共有7台噪音車被判定不合格。（圖／警方提供）



現場共有3台紅牌重機與1台黃牌，包含50萬起跳的APRILIA RS660 義大利中級距新跑車、49萬的YAMAHA MT-09街車、20萬YAMAHA-R3以及一台至少90萬YAMAHA YZF-R1當家跑車，4台總價約200萬，也讓稽查地點變成「重機展場」。

第五分局表示，今年已舉行10場聯合稽查，根據統計，不合格噪音車達36件，另通報197件噪音車輛。