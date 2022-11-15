桃園2里長候選人買票遭約談　2人遭聲押、樁腳各3萬、15萬交保

▲桃園地檢署指揮桃園市調處、北機組與平鎮警分局，約談平鎮區劉姓里長候選人涉嫌以現金賄選，劉涉嫌透過親友以每票500元賄選遭檢方聲押。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選距離倒數11天，桃園地檢署指揮桃園市調處、北機組與平鎮、八德警分局查察賄選，兵分多路搜查，其中平鎮區劉姓里長候選人涉嫌透過親友以每票500元行賄，昨天檢察官複訊相關15人，劉姓里長候選人涉嫌重大、且尚有其他證人未到案，恐有串證之虞，當庭諭知逮捕並向桃園地院聲請羈押，同案劉姓親友也遭聲押，另一名劉姓樁腳則諭知以3萬元交保；八德區王姓樁腳則諭知以15萬元交保。

桃園地檢署檢察官陳映妏指揮桃園市調查處、北機組、平鎮警分局偵辦桃園市平鎮區里長劉姓候選人涉嫌以現金賄選案，昨天搜索3處所，約談劉姓里長候選人、證人共計15人到案，桃檢出動9名檢察官訊問，認為劉姓里長候選人、劉姓樁腳等3人涉嫌以現金賄選，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，且尚有其他證人未到案，恐有串證之虞，當庭諭知逮捕，並向桃園地院聲請羈押，同案劉姓親友也遭聲押，另名劉姓樁腳則諭命3萬元交保候傳。

此外，桃檢檢察官張家維指揮桃園市調查處、八德警分局偵辦桃園市八德區王姓樁腳涉嫌以餐會賄選案，經通知被告、證人共9人到場，檢察官訊問後，認其以餐會行賄選民，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知以15萬元交保候傳。



桃園地檢署呼籲，為維持公平乾淨選舉，桃檢將針對利用各種名目行賄選之實等妨害選舉行為，秉持「無底限、無上限」原則，持續嚴查速辦，在選舉投票將屆之際，呼籲民眾發現有賄選情事，儘速撥打免費專線0800-024-099轉4，踴躍向檢調檢舉，共同守護得來不易的民主選舉。

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