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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲駕車連撞騎士、民宅徒步逃　警負傷追...19歲熱血軍人助壓制

記者林悅／台南報導

台南市永康分局警網13日凌晨發現一部逾檢註銷的自小客車，經趨前盤查時，該自小客車駕駛一見警察靠近，便重踩油門在市區飆竄，該車狂飆1公里多後失控撞上停等紅燈之機車騎士，再撞進路旁之民宅柱子後始停下。員警於追捕之際摔車倒地造成雙手挫傷骨折，所幸1名軍人路過發現，合力逮捕犯嫌到案。

▲25歲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子才棄車逃逸，經警民合力將他逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲25歲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子才棄車逃逸，經警民合力將他逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期為加強選舉治安維護工作，警方將深夜及凌晨時段列入維護重點，永康分局復興派出所警員戴佳勳、鄭珮雯執行13日凌晨0至2時巡邏勤務時，見1部自小客車違停，經查發現車牌逾檢註銷，才剛要上前盤查，該名25歲吳姓駕駛人，立即駕車逃竄。

▲25歲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子才棄車逃逸，經警民合力將他逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警見狀立即尾隨在後並呼叫支援警力，欲尋適當時機將其攔停，該車罔顧他人安全在市區狂飆約1公里後，失控撞上路口停等紅燈之機車騎士，再撞進民宅柱子後始停下，吳男立即棄車逃逸，並於逃逸時將身上毒品丟棄於路旁盆栽間。戴姓員警緊跟追捕之際，因轉彎煞車不及自摔倒地，雖當下雙手骨折、雙腳挫傷，見嫌犯從坐車中逃逸，不顧自身傷勢嚴重仍從地上爬起，欲上前壓制逮捕。

▲25歲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子才棄車逃逸，經警民合力將他逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過程正巧恰逢一位熱心的鄭姓軍人經過目睹全程，見警受傷仍欲追緝犯嫌，立即衝上前助警與吳嫌對峙，趁其重心不穩徒手將其壓制在地，讓警方有緩衝時間請求支援。支援警力趕到後，立即協助遭撞民眾救護外，並於吳嫌車上搜出三級毒品愷他命。

▲25歲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子才棄車逃逸，經警民合力將他逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳嫌表示，他誤以為自己遭通緝，且持有毒品在身，自知駕駛逾檢註銷車輛等因素，見警緊張即下意識駕車疾駛逃跑，不知此舉更引發員警注意而通報攔查，終逃不出法網。警方將吳嫌帶返所偵辦後，依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲25歲吳姓男子持有毒品，駕駛註銷車被警發現盤查時駕車加速竄逃，撞及停等紅燈騎士，並失控撞入民宅的柱子才棄車逃逸，經警民合力將他逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲戴姓員警緊跟追捕之際，因轉彎煞車不及自摔倒地，雖當下雙手骨折、雙腳挫傷，見嫌犯從坐車中逃逸，不顧自身傷勢嚴重奮勇壓制吳嫌。

警方進一步了解發現，熱心助警逮人的鄭姓男子，其身份是中華民國國軍，休假返家正巧碰到警方查緝便立即上前幫忙。永康分局分局長甘炎民在知道鄭男身份後，稱讚年僅19歲的年輕軍人相當英勇，鄭姓軍人表示這是他應該做的，相當謙虛。

永康分局長甘炎民表示，選舉維護治安期間警方特別重視轄區可疑車輛與人事物，將積極打擊不法份子，對犯罪份子絕不容忍！全力維護好地區安全，此次遇到軍警合作，共同逮捕犯嫌之優良事蹟，展現軍警一家親，非常感謝鄭男即時協助之義舉。

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