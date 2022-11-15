新北最綠選區封關民調曝　李倩萍居次卻喊冤：我是最大受害者

▲新北市議員李倩萍。（圖／記者戴上容翻攝）



記者陶本和／台北報導

九合一大選剩下最後10天，民調也即將封關，15日有媒體揭露一份所謂藍營的內部民調，新北市長侯友宜在號稱最綠的新北第四選區（三重蘆洲）領先民進黨新北市長候選人林佳龍；而該區議員部分，李翁月娥、李倩萍跟居前二名。對此，民進黨籍的李倩萍則稱，自己是最大受害者，懷疑自己的民調「被膨風」。

根據媒體揭露的這份所謂藍營內部民調，侯友宜在號稱「台中以北最綠」的三重、蘆洲，以45.9%領先林佳龍的26.9％，差距達19個百分點；而在議員部分，泛藍的李翁月娥以9.6%領先群雄，李倩萍則以7.6%居次，第三名則是國民黨的王威元有6.7%。

對此，李倩萍表示，這份數據沒有來源和調查方法，可能是為了要吹捧新人才打出來的「搶救牌」，她自己的民調數據是「被膨風」。

李倩萍說，這個民調很可疑，自己才是最大受害者，這次三蘆選戰很競爭，過去在11月時看到的民調顯示，自己排名位於第8，今天卻瞬間變成第二名。她向支持者呼籲，大家不要以為她「穩當選」，分票過頭反而可能導致她成為落選頭，因此希望選民能繼續支持。

攤開中央社媒體實驗室所整理的資料，本屆議員近4萬筆議案，李倩萍長期關注教育和社會等議題，這屆任期4年共提出312案，拿下三蘆之冠，其中以教育議案105件最多。

其他選區方面，土樹三鶯提案最多的是國民黨市議員江怡臻，提案多達275案；板橋區的黃俊哲有351案；中和的民進黨市議員張志豪有316案；永和的議員羅文崇有327案；新店選區的陳儀君則有85案；而新莊的議員陳科名也有119案。