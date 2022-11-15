台中政見會／素人市長候選人戴耳塞進場　「幸運小物是我本人」

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會今天晚間7點登場，不同藍綠陣營帶著大批工作人員、搭專車到場，素人候選人陳美妃一如號次抽籤時搭計程車到現場，今晚也在三個孩子陪同下搭計程車抵達現場。陳美妃戴著耳塞，一下車就噴金句，當媒體詢問她有無帶幸運小物時，陳美妃表示：「沒有什麼幸運小物，本人就算是幸運人物！」

▲陳美妃今天戴著耳塞到場，受訪時還因為聽不清楚媒體提問，得動手拿下耳塞。（圖／記者許權毅攝）



▲陳美妃反問媒體，市長盧秀燕今天沒派代打參加政見辯論會？（圖／記者許權毅攝）



陳美妃透露，自己有一點點緊張，帶一點小抄，訴求很多，今天會一條一條告訴市民自己的政見。陳美妃今天到場前就開始直播，表示今天自己的競選團隊就是三個小孩。

陳美妃一到就好奇自己是不是最早到場，但媒體回答，最先到場的是盧秀燕，陳美妃反問她這次沒有找代打喔？這次沒有找副市長？

今天政見辯論會晚間7點開始，三位候選人申論順序現場抽籤決定，每位候選人10分鐘。接著由發問人發問及候選人回答，由發問人各發問一個問題時間各一分半鐘，依候選人現場抽籤決定之發言序號，由小至大之順序逐一回答，每位候選人5分鐘，最後候選人結論，每位候選人5分鐘。

▲台中市長政見辯論會今天登場，陳美妃帶著三個小孩到場。（圖／記者許權毅攝）

