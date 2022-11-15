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謝龍介關切台南學甲豐和里反對設置大型養豬場　自救會白布條抗議施工

▲國民籍台南市長候選人謝龍介，關切學甲豐和里堅決反對設置大型養豬場自救會白布條抗議施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民籍台南市長候選人謝龍介，關切學甲豐和里堅決反對設置大型養豬場自救會白布條抗議施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲豐和里設置大型養豬場，因為最近養豬場死灰復燃持續施工，自救會長吳采鴻及豐和里長賴清田率領大批居民，前往施工現場持白布條抗議，國民籍台南市長候選人謝龍介及民進黨市議員蔡秋蘭、慈福里長李新進前往關心，抗議民眾強調如果不停工，將持續抗議到底。

自救會長吳采鴻表示，豐和里民抗議養豬業者在台南市學甲區豐和里地區（宅仔港段174-80及274-115地號）面積約近1甲6分，設置大型養豬場，勢必會造成一輩子養殖漁業魚民，用水取水，水源的污染，空氣品質危害，以及臭味沖天，居民堅決反對及不歡迎下，3個月前在社區活動中心成立「學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會」，當時出席的市府農業局畜牧科長徐幸君也強調會先請養豬場停工，等與地方取得共識才可以施工。

▲國民籍台南市長候選人謝龍介，關切學甲豐和里堅決反對設置大型養豬場自救會白布條抗議施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳采鴻指出，豐和社區雖離養豬場700公尺，大排經過只有100多公尺距離社區，沼氣會隨大排溝，飄向美豐新城社區，異味終年不斷。附近有3間安養院及某知名文化資產藝術景點約近180公尺，學甲商圈外來遊客，大部份由景點出來，而來市區消費，學甲商街生意未來也會受到影嚮等。

未料，養豬業者於11月9日竟然在沒有與自救會達成協議下自行復工，再度引起自救會成員強烈不滿，14日一早由自救會長吳采鴻及豐和里長賴清田率領大批居民，前往施工現場持白布條抗議。

▲國民籍台南市長候選人謝龍介，關切學甲豐和里堅決反對設置大型養豬場自救會白布條抗議施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民籍台南市長候選人謝龍介在接獲民眾檢舉後，親自抵達抗議現場表示關心，謝龍介他說，施工現場已經看不到怪手，因為知道民眾要來抗議撤離現場，業者是以偷渡方式來進行擴建大型養豬場，不但支持抗爭，而且強力表達不滿，市府應該即刻停工，而且廢除養豬場建照。

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