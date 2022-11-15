批蔣萬安矽谷經驗穿越時空　周玉蔻2張照揪時間點矛盾

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安多次在辯論會提及矽谷律師經驗，資深媒體人周玉蔻卻揪出蔣萬安新書《台北．萬安》中的疑點，她發現蔣參與談判的併購案與遭資遣的時間點矛盾，「又是穿越時空？或者，吹牛、說謊？蔣萬安是首都市長候選人，有必要說清楚」。

▲周玉蔻質疑蔣萬安的「矽谷經驗」。（圖／ETtoday資料照）

周玉蔻昨日（14日）在臉書PO出2張照片，她表示，照片內容是蔣萬安的新書《台北．萬安》，在第90頁中，蔣自稱在WSGR工作期間曾直接參與談判併購案，並於2009年順利完成Gmarket以總價12億美元「嫁」入eBay的案子，但在同一本書的第94頁，蔣又說2009年初「華人」還在農曆新年期間（經查為2009年1月25日到2月），他被公司以電子郵件通知裁員，一周內就要打包離開。

▼▲周玉蔻指出蔣萬安書中的疑點。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻，下同。）

周玉蔻指出，蔣萬安「直接參與談判」完成12億美元的大案子，居然會被公司裁員，eBay併購Gmarket的案子完成時間是2009年4月15日，由eBay正式對外宣布，「這時蔣萬安不是已經被裁員打包走人了嗎？」那麼，蔣是用什麼身分、角色，又是如何完成此案，恐怕其中另有隱情。

周玉蔻質疑，如果真的像蔣萬安所說，曾參與併購案且角色吃重，怎麼可能在案子即將成功前2個月遭開除，「又是穿越時空？或者，吹牛、說謊？蔣萬安是首都市長候選人，有必要說清楚」。

▼周玉蔻臉書全文。