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22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」　民進黨只有他被看好

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會，由黨主席朱立倫帶領市長候選同志上台。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉（11/26）倒數11天，根據選罷法規定，16日0時起將是「民調封關日」，先前有媒體讓網友進行7天的預測投票，發現六都中有5縣市被預測是國民黨候選人當選，只有高雄市是民進黨候選人陳其邁被看好。

根據《TVBS新聞網》報導，其官方LINE帳號進行7天的趣味投票，共有6385名網友進行預測，六都的結果中，台北市長候選人以國民黨蔣萬安57%看好度最高，其次為無黨籍黃珊珊23%、民進黨陳時中17%。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

新北市長選情預測結果為國民黨現任市長侯友宜76%、民進黨候選人林佳龍24%；桃園市長預測結果為國民黨張善政63%、民進黨鄭運鵬19％、民眾黨賴香伶14％、無黨籍鄭寶清5％；台中市長預測結果為國民黨現任市長盧秀燕70%、民進黨候選人蔡其昌27%、無黨籍陳美妃3%。

台南市長預測結果為國民黨謝龍介47%、民進黨黃偉哲45、無黨籍林義豐4.8％、無黨籍許忠信2.6％、無黨籍吳炳輝1.1％；高雄市長預測結果則是民進黨現任市長陳其邁69%、國民黨候選人柯志恩28%、無黨籍曾尹儷1.9％、無黨籍鄭宇翔1.2％。

▲民進黨凱道造勢晚會，高雄市長候選人陳其邁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長候選人陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

另外16個縣市中，網友分別看好：

基隆市民進黨蔡適應39％

宜蘭縣國民黨林姿妙38％

新竹縣國民黨楊文科53％

新竹市民眾黨高虹安42％

苗栗縣無黨籍鍾東錦46％

彰化縣民進黨黃秀芳39％

南投縣國民黨許淑華57％

雲林縣國民黨張麗善64％

嘉義縣民進黨翁章梁60％

嘉義市國民黨黃敏惠52％

屏東縣民進黨周春米70％

花蓮縣國民黨徐榛蔚57％

台東縣國民黨饒慶鈴62％

澎湖縣民進黨陳光復45％

金門縣龍黨朱紀瑋38％

連江縣國民黨曹爾元45％

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