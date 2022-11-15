北市封關民調怎麼看？　媒體人分析關鍵：得利的是蔣萬安

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選進入倒數，各家民調搶在封關前夕出爐，首都台北市的部分，根據14日公布的資料，都是民進黨的陳時中第一、國民黨的蔣萬安第二、無黨籍的黃珊珊第三，讓黃珊珊痛批不可信。媒體人經營的粉絲專頁「逆風的烏鴉」分析，會有這樣的民調結果，看起來像是進攻，但這其實是防守，最後得利的可能是蔣萬安。

針對自己民調落後，黃珊珊說，這只證明一件事，無論是政黨或藍綠，都只想操作棄保，不惜操弄民調、用假民調方式讓大家猶豫與懷疑，「封關民調顯然就是3個字『太離譜』，極其可笑。」並強調她也有做民調，手機部分是她第一名，但加市話加權後可能變第二名，「但絕對不可能是第三名，各位，第三名一直都是陳時中，這部分我非常確定，請大家不用太猶豫。」

逆風的烏鴉則指出，其他媒體機構做出陳時中第一的民調，當然是想要反守為攻，讓自己在民調封關前站在選情的制高點，也是說就是為了發動反擊做準備。但直觀的看，不代表意義就是這樣。事實上，這是個防守而不是進攻的民調。

逆風的烏鴉表示，最近其他民調大概都呈現蔣萬安領先、陳時中第二、黃珊珊第三的趨勢。不過到底陳時中是不是穩坐第二，各方都有懷疑。而如果陳時中的支持者認為陳時中沒有當選機會，是有可能改投給黃珊珊的。所以這樣的民調，就是做給支持者看，讓他們不要改變投票意向的，「但是我必須說，把民調做成這樣，是有可能適得其反的。」

逆風的烏鴉認為，「陳時中領先」的民調，更可能喚起的是「不想讓陳時中當選」，也就是「討厭陳時中」選民的大團結，而把票集中在「可能打敗陳時中」的人身上：別忘了，歷次民調，陳時中的仇恨值都超過5成，是三個候選人當中最高的一個。於是，就可能把本來三分天下的局，弄成了部分棄保發酵，而得利的可能是蔣萬安。

逆風的烏鴉也以2020年的總統大選為例，因為那一年的選戰，大概就是「討厭民進黨」和「討厭韓國瑜」的比拚。當時的選前之夜，韓國瑜的場子爆棚，這直接促成了大量討厭韓國瑜的選票灌給民進黨蔡英文，於是有了817萬票的奇蹟。那個817萬票，代表的其實不是支持蔡英文的選民，而是恐懼、不願看到韓國瑜當選的選民數。