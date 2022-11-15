選前倒數11天！李眉蓁宣布下一步　5歲女兒啟發：活得更有意義　

▲高雄市國民黨左楠區市議員候選人李眉蓁出席楠梓足球場開幕儀式 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

選前倒數11天，高雄市左楠市議員候選人李眉蓁有重大宣布，因為獲邀參加反自殺團體發起製作防治自殺宣導，翻唱藝人陳奕迅的《孤勇者》，引發網友迴響，現在透露她宣布要成為自殺防治的志工，未來要花更多心力投入防治工作，讓生命活得更有意義。

《東森新媒體ETtoday》日前報導高雄市左楠區市議員候選人李眉蓁，兩個多月前在幾位音樂界朋友邀約下，以市長補選期間一連串的新聞事件，自己犯錯再爬起、面對新生命的故事，不但翻唱陳奕迅的《孤勇者》還現身說法拍攝反自殺公益短片呼籲大家「為自己勇敢」，沒想到一播出之後，網友迴響很大。

網友說：「感謝妳沒有選擇去死」、「哪裡跌倒從哪裡站起才是勇者」、「越聽越勇敢」，而翻唱當中，中李眉蓁5歲女兒也收錄了一段，被稱為「彩蛋」，網友也表示：「孩子歌聲讓我熱血沸騰」、「小孩唱的那一段真鼓舞人心」、「妹妹很棒害我都哭了」、「女兒遺傳到媽媽好歌喉」。

▲高雄市左楠區議員候選人李眉蓁宣布投入自殺防治工作 。（圖／翻攝MV片段）

▲李眉蓁臉書po出2年前「越級打怪」的照片，也多次訴說選後「心情很糟」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這些留言讓李眉蓁感觸至深，她決定未來會花更多心力投入自殺防治工作，讓自己獲得救贖與寬恕的生命活得更有意義。李眉蓁表示，女兒可以說是他的指路天使。當初她對孤勇者這首歌不熟悉，練唱的時候女兒童言童語的說「這是我的歌」，原來女兒的名字跟歌詞當中的「愛你」同音，所以她唱得很熟練，也讓李眉蓁每次聽都很療癒。因此錄音師特別安排女兒唱一段，結果成為這首歌最大的亮點。

同時李眉蓁也透露「每次唱孤勇者，都會被歌詞裡字字句句深深擊中，情緒被歌曲捲進去。影片完成後有種被救贖的感覺，很慶幸自己挺過了那段最難熬的日子，才能擁有現在的重生。所以衷心希望所有遇到難關的人，能為自己所愛的人再堅持一點，再堅強一下，挺過那一瞬間的負面念頭，生命就會變得不一樣」。

李眉蓁也呼籲，生命不必可歌可泣，但必須勇敢走下去，她希望社會能多點鼓勵，少些責備，因為正向力量對心理處於邊緣的人，真的非常重要。她也體認到，防治自殺並非只是政府的事，大家主動關懷身邊的人，看到有不對的地方多雞婆一點，也許就能阻止不幸的事發生，未來除了努力問政，她也會花更多時間投入防治自殺工作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995