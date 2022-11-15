高虹安涉詐助理費「25祕檔」完整公開　53頁關鍵文件曝光

▲高虹安遭控詐領助理費，疑低薪高報、要求薪資差額和加班費上繳，並將其挪作他用，將待檢調一一查明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安遭控詐領助理費案，本刊取得吹哨者提供的25個內部祕密檔案，包括連續11個月共13頁的薪資內帳、545筆公積金總帳明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等，總計53頁的檔案揭露，高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領，其中多份由高虹安親簽的立院請領名冊，更證明她對助理每月向立院申領本薪及加班費的金額完全知情。

本刊交叉比對25份祕檔發現，多名助理向立法院申報的金額都比實際薪資多出數千元至5萬元不等，這些遭「低薪高報」的薪資差額，連同每月的加班費，都要上繳辦公室的公積金再挪作他用，金額至少23筆、總計逾60萬元，高虹安涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪嫌明確，吹哨者已將資料送交檢調機關，有待司法釐清真相。

本刊取得吹哨者提供的25個內部檔案，包括連續11個月、共13頁的薪資內帳明細一份，545筆公積金總帳明細一份共9頁，薪資明細及勞健保扣繳明細共9份、17頁，另還有助理加班費每月請領名冊及加班紀錄共14份、計14頁。以下是25個祕檔的全部明細：

檔案1：13頁薪資內帳

檔案2：545筆公積金總帳，共9頁

檔案3-11：17頁薪資明細及勞健保扣繳明細

檔案12-25：14頁加班費請領名冊



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