陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

記者邱晟軒／綜合報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為「最美里長候選人」，昨（13日）成立競選總部，現場湧上百人力挺，不過外界也關注她是否有當選機會。對此，媒體人黃揚明選情分析直言，陳紫渝若想勝選，光是空戰數萬讚，無法化成選票進入票匭；若想勝選，在於投票率能否衝高、以及拉到中間偏藍的票源。

黃揚明13日在臉書發文表示，陳紫渝網路聲量很驚人，粉專已超過12萬人按讚，登記參選後的每篇貼文都是上萬讚，堪稱今年最受注目的里長候選人。

黃揚明指出，陳紫渝參選的選區是永福里，根據新北市政府網站今年9月更新的資訊，該里人口為3141人，而最近一次（去年公投），該里的選舉人數為2396人。最近一次該里選里長是2019年10月6日的里長補選，因為2018年當選的國民黨籍里長劉君驥（曾任6屆永和市民代表）當選後於任內過世，而補選結果如下：1號國民黨陳清香513票（得票率53.27％，當選）、2號無黨籍李昭輝268票、3號無黨籍孫張美娥174票。

▲陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

他指出，現任里長陳清香其實在新北升格後的2010、2014年都同額競選並當選永福里里長，2018沒參選，卻在補選再次當選，也算是連三任里長。她在2010年的票數為1498票，2014年為1279票。三次當選里長都算是碾壓對手，可說實力相當雄厚。2018年的里長選舉，陳清香沒參選，由國民黨推派的劉君驥對上陳紫渝的母親、無黨籍的唐媺琴，劉拿到902票（得票率54.23％），唐則拿到761票（得票率45.76％）。唐落後了141票。

黃揚明認為，這個里可說有相當程度的藍軍支持者，包括2020總統大選時，韓國瑜在此里獲得956票，得票率剛好50％；蔡英文則是拿下865票，得票率為45.24％；宋楚瑜91票，得票率4.76％。另外，2020立委選舉結果也看得出這樣的趨勢，國民黨提名的林德福拿到1060票（得票率56.93％）。他認為，這區在對手、現任里長掛上藍軍招牌，加上現任優勢，陳紫渝要突圍有一定難度。

黃揚明分析，陳紫渝勝選的機會，在於投票率能否衝高。除了非藍、非組織的中間年輕選民是她的優勢外，若能爭取到期待世代交替的親藍選票，對她也是勝選必要的籌碼。尤其她的父親，也是國民黨現任協和里里長，若能拉到中間偏藍的票源，或許勝選就在不遠處。總之，光是空戰數萬讚，無法化成選票進入票匭，都是枉然，就看26日開票當天，陳紫渝的「新紫衣神教」能否創造素人奇蹟。

▼陳紫渝競選服務處成立茶會，現場民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

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