郭董力挺高虹安？周玉蔻揪出「關鍵6字」反問：不是挺沈慧虹嗎

▲高虹安政見影片。（圖／高虹安競選辦公室提供）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市民眾黨候選人高虹安遭疑與郭董的政見影片是合成的，因此郭台銘昨（13）日就發文公開說明，並提到新竹需要一位「理解科技趨勢的人」來帶領。對此，外界認為即便沒點出姓名，也能推斷郭董力挺高虹安；不過，周玉蔻則有不同見解，從1句話反問，郭台銘挺的人不是民進黨的沈慧虹嗎？

鴻海集團創辦人郭台銘13日在文中指出，他有答應高虹安要一起拍攝相關兒福政策宣傳影片，但因為人在日本出差，來不及返台拍攝，所以電話授權高虹安合成2年前「0至6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。他也提到，新竹市是科技之城，所以新竹市需要一位「能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。至於誰最合適？就只能依賴全體新竹市民的大智慧了」。

郭董文中並沒有明確點出誰最適合帶領新竹市，而資深媒體人周玉蔻就表示，這則貼文其實是「拐彎明確表示不支持這兩周被揭露真面目，貪婪、刻薄，謊言連連、欺騙了她的高虹安！」

根據「跳脫政治框架」這句話，周玉蔻認為，「郭董的意思，不就是公開相挺有科技治市經驗，又是交通專業人士的素人市長候選人沈慧虹嗎？」文末她也表態支持「0到6歲國家養政策」。

除了周玉蔻之外，知名日本語老師周若珍昨日也有在臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室」轉貼一張圖，上頭寫著「新竹市民的大智慧」，並補字變成林「智」堅、沈「慧」虹。周若珍在留言處寫說，「上次投小智的，這次投阿慧，冰雪聰明！」底下也有網友表示，原來「新竹的大智慧」是這個意思。

針對郭台銘這則貼文，高虹安其實有在貼文底下致謝，表示自己在巨人的肩膀上能看更遠，「我覺得我人生中最幸運的事情，就是能在郭董事長旁邊學習」。13日深夜她也在臉書發表536字的文章感謝郭董，表示收到對方心意，「謝謝郭董事長為我仗義出聲，我會將它化為動力，實現我們共同的理念」。

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