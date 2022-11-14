「夫人牌」被陳時中搶先？　蔣萬安淡回：都是照既定規劃

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安13日表示，懷有6個月身孕的妻子石舫亘於下周起，將一同以「分身」拜票方式輔選；但民進黨台北市長候選人陳時中13日晚也打出「夫人牌」。面對「夫人牌」被搶先，蔣萬安14日說，自己都是照既定的規劃。

▲蔣萬安「台北找（早）安」街口拜票。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

蔣萬安13日於士東市場掃街時表示，石舫亘懷有6個月身孕，但在選舉最後階段也很關心他的選情，所以下周會開始擔任他的分身，在身體狀況允許下，一同參與適合的行程。但等不到蔣萬安打「夫人牌」，陳時中13日晚間就與大提琴家、妻子孫琬玲同台，還當場獻上一束花擁抱妻子，是陳參選以來兩人第一次公開同台。

面對「夫人牌」被陳時中捷足先登，蔣萬安14日上午在街口拜票時並未正面回應問題，先是說明13日就已對外公佈的內容，直言過去2次立委選舉時，石舫亘都會在最後階段一同拜票，接下來在石的身體狀況允許下，會擔任分身，一起向市民鄉親懇託，「她是一個非常好的傾聽者，我都一直非常感激。」

現場媒體再度追問，是否覺得「夫人牌」被搶先？蔣萬安回應，其實都是照既定的規劃，在選舉剩下最後時間，只要石舫亘身體允許，且有適合活動的話，就很願意來協助，給予團隊很大的幫忙。