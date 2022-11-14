快訊／綠拋桃竹竹苗8政見　推半導體政策平台、增設雙語學校

▲民進黨舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數12天，民進黨14日公布「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見，成立「半導體政策平台」，以招商服務單一窗口形式，結合交通建設、教育、產業人才培育、水電供應、生活環境等5大面向，另包括解決設廠用電用水、增設雙語教育學校、廣建社會住宅及包租代管、強化防災體系韌性等8項內容都入列。

民進黨今天舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會，桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹、新竹縣長候選人周江杰、苗栗縣長候選人徐定禎與會，並當場簽署共同政見。

8項政見內容包括：第一，中央地方共同成立「半導體政策平台」；第二，強化招商服務單一窗口；第三，解決設廠用水用電問題；第四，培育符合產業需要的跨領域人才；第五，爭取增加推動雙語教育的學校；第六，廣建社會住宅，推動包租代管；第七，建構桃竹竹苗完善的交通路網；第八，強化區域防災體系。

鄭運鵬表示，將成立桃竹竹苗「半導體政策平台」，桃園市在北北基桃首都圈和桃竹竹苗半導體產業圈扮演關鍵地位，未來要成為護國群山的靠山，半導體上中下游位於桃竹竹苗地區，互為中心也互為支援，桃園本身擁有上游的設備商、化學原料提供商，以及下游的封測廠、物流業等，他也主張在桃園建立國家半導體學院，讓產業訓練可在桃園落地。

鄭運鵬指出，國民黨對手的兩岸政策是親中的，與美中科技競合是有矛盾的，如果是國民黨執政、國民黨招商，會讓廠商產生疑慮，也會讓其他民主國家的政府產生疑慮，因此應該讓民進黨主導半導體產業鏈，讓民主同盟所需要的「民主晶片」能夠最有效率的在地整合，顧好護國群山，這樣對與中國、美國、日本競爭都會有優勢。

沈慧虹補充，疫情期間桃竹竹苗就用區域聯防的概念，解決科技廠移工群聚的狀況，做好防疫措施，讓產業更加穩定，此外，她一一細數過去在用地、用水、交通面向跨縣市合作治理經驗，強調一個好的新竹市長必須要有好的行政經驗和溝通能力，她剛好具備這些能力，要讓桃竹竹苗地區不只是產業重鎮，更是生活的好地方。

周江杰說，地方政府必須與中央政府做好良好溝通管道，持續把產業留在桃竹竹苗區，例如近期龍潭科學園區第三期計畫，鄰近台三線周邊的寶山鄉，希望藉此爭取人口紅利。他說，中央對於產業發展的邏輯和政策都在往前衝，地方政府則需要把教育、交通、社會住宅等政策做好，並批現任新竹縣府對社會住宅進度掛零，對於教育政策更沒有跟上科學園區的腳步。

徐定禎表示，桃竹苗是北客群聚最大的區域，也是半導體產業鏈的重心，現在已經成為科技的廊帶，「我們願意成為護國群山的靠山，也很樂意成為『台灣矽盾』的後盾」，希望藉由該科技廊道的建置，讓竹南、後龍科技園區都能完整建置起來，希望各個地方不能再單打獨鬥，要與中央展開合作，捷運、輕軌應該延伸到北苗栗，「苗栗是一個未開發的地方，是未經雕琢的鑽石，也希望藉此讓桃竹人口減壓」。