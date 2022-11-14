政見會被問2024如何跟新北分手　侯友宜：我從來不會質疑別人

▲侯友宜出席新北市長公辦政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長公辦政見發表會今（14日）上午登場。國民黨候選人侯友宜在第二階段，被問如果參選2024如何跟新北分手，他表示，他每天活在當下，好好承擔現在的責任，努力把握每一天，好好做事。侯友宜也說，他從來不會質疑別人的想法，也許對手林佳龍做了選擇來到新北，就是想要了解新北、愛上新北。

新北市長候選人政見會上，發問人自由時報記者李信宏提問，對侯友宜而言，對手質疑你未來會有條件更好的對象，認定你會愛上新歡，半年多就會離開，如何證明真心愛新北，參選2024如何跟新北分手？

侯友宜回應，他一生不忘為國家人民好好做事的初心，從基層員警一步一腳印到現在來當新北市長，心中的信念跟價值永不改變，就像他當年在基層的時候，拿著短槍、衝鋒槍走過沒有防彈衣的歲月，每天出生入死，看過同仁因此走了，所以他每天活在當下，好好承擔現在的責任，努力把握每一天。

侯友宜指出，他的信念就是不斷超越昨天，也要規劃把明天做更好，抱持這樣信念，讓新北跟他這麼多年來，把每一個新北的小事都視為他的大事，他都全心全力把握可以為新北服務的機會，讓他們安居樂業，即使當副市長或市長，角色不一樣，但認真的態度都一樣，所以把握當下好好做事、承擔責任跟挑戰，全力以赴不計成敗，永遠不變。

侯友宜表示，他從來不會質疑別人的想法，像林佳龍也許做了選擇來到新北，就是想要了解新北、愛上新北，「就跟我一樣」；每一個人來到新北，就會投入關心新北，「讓我們用這樣的一個態度，對我們可敬的對手林佳龍先生」，都用一樣心情面對新北發展，好好提出願景，全心全意守護新北，「我會盡力把握當下，好好做事」。