▲侯友宜扮演藍營最強母雞，國台雙語獻「聲」力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰進入最後階段，隨著新北市長侯友宜正式請假投入選戰，儼然成為藍營北台灣最強母雞，日前侯友宜更獻「聲」力挺同黨基隆市長候選人謝國樑，希望能帶動北北基桃一起共好。侯友宜說「基隆好新北才會好」。

最近有許多基隆開車上下班的通勤，都在廣播上聽到侯友宜推薦謝國樑的特別聲音「國台雙聲」，侯友宜在廣播中說，「各位聽眾朋友大家好，我是新北市長侯友宜，年底的基隆市長選舉，要請您支持「1號，謝國樑」，是時『侯』了！謝國樑是時候該當選市長了！是時候該為基隆市民服務了！」展現力挺謝國樑的心。

謝國樑表示，新北市與基隆緊密相連，侯市長也多次與自己合體，北北基桃是共同生活圈，自己也會與蔣萬安、張善政，大家站在一起，共同為整個北台灣打拚。他說，未來基隆與新北，將持續合作，自己也會借鏡新北好的政策，希望基隆的福利能比照新北，基隆捷運更是需要與新北密切合作

最後，謝國樑強調，非常感謝侯市長的「獻聲」力挺，自己唯一一場大型造勢也即將在11月17舉辦，屆時侯市長更會現身站台，也邀請所有好朋友共同來參加。

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