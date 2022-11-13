快訊／蔡英文挺陳時中：24年最有機會贏　向世界證明民主決心

▲蔡英文今晚出席音樂會力挺陳時中。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文13日晚間出席「唱咱的歌，行咱的路」音樂會時透露，剛剛坐在台下，陳時中一直在旁邊唱歌，發現他真的會唱歌，「我們有個會唱歌的台北市長也是不錯的！」她當場發布「召集令」說，今年是24年來，民進黨在台灣最有機會勝選的一次，今年選舉是台灣的關鍵之戰，不只是要投給台北的進步及發展，還要向世界證明：堅持國家發展的路線，守護民主自由的決心。

▲陳時中競選總部今天晚間舉行音樂會。（圖／民進黨提供，下圖同）

蔡英文今天晚間表示，這次選舉台北競爭真的很激烈膠著，她要告訴所有支持者：台北市長這一局不用猶豫、遲疑，唯一支持陳時中，陳時中就是最強的市政指揮官、最好的市長，只要團結延續昨晚在凱道的氣勢，再拚一下，「最後的勝利一定是我們的」。

蔡英文談及，台北是一座多元的城市，需要溫暖、真誠、有包容力的市長，也需要一位有前瞻思維、經歷千錘百鍊、格局夠大的市長，相信所有朋友都與自己有同樣想法，最適合承擔首都重任的就是陳時中，他的全國知名度絕對不會比總統低，而且有國際知名度，日本人稱讚他是「鋼鐵部長」，歐美的外賓稱讚他專業盡責，羨慕台灣有這麼好的指揮官，能夠團結大家，把疫情控制下來，「讓他來帶領台北，一定能讓世界再度看到台北、稱讚台北、羨慕台北」。

蔡英文還說，選舉以來雖然經歷各種風風雨雨，但她不會忘記這些大家熱情的支持，「要讓台北更好的信念，就算遇到再多挑戰和考驗，都不會讓我們動搖的」，今年選舉是台灣的關鍵之戰，不只是要投給台北的進步及發展，還要向世界證明：堅持國家發展的路線，守護民主自由的決心。

蔡英文直言，近年國際局勢變化，相信大家都能感受到中國對台軍事威脅壓力越來越大，但國際支持台灣力道也越來越強，在變動中就是要站穩腳步，努力壯大台灣，才有辦法共同面對挑戰。她說，今年是24年來，民進黨最有機會在台北勝選的一次，陳時中說這是他最後一份公職，「我對陳時中有信心，我對台北市的朋友也信心，11月26日，讓我們一起為台灣挺身而出！」

陳時中競選總部今天晚間在台北國際會議中心舉行「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，經過3天宣傳時間，今有約2千人到場力挺，包括蔡英文、前副總統陳建仁均與會，演出陣容包括近期為陳時中作曲的台語金曲歌王王俊傑、知名樂手陳明章、董事長樂團、台語金曲歌后詹雅雯、滅火器樂團，陳時中的妻子孫琬玲也擔任「神秘嘉賓」，親自演奏大提琴力挺丈夫。