　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡其昌大里造勢晚會　蘇貞昌大批盧秀燕讓台中停滯不前

記者白珈陽／台中報導

選戰倒數13天，台中市長民進黨候選人蔡其昌13日晚間舉行音樂造勢晚會，行政院長蘇貞昌到場力挺，蘇今天火力全開，大批台中市長盧秀燕在任期4年內對台中建設沒有建樹，儘管中央挹注經費，包括台中會館西側展館、捷運藍線，自2018年至今卻均無進展，要選民擦亮眼睛，將票投給有行動力的蔡其昌。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲行政院長蘇貞昌今日砲火全開。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌今日晚間6時許於台中市大里區振坤宮旁，舉行音樂造勢晚會，邀請金曲歌王翁立友、金曲歌后秀蘭瑪雅到場表演，2大唱將合起來唱了近半小時，相當捧場，台下3000名阿公阿嬤聽得如癡如醉。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼金曲歌王翁立友、金曲歌后秀蘭瑪雅。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

除了蘇貞昌，立法委員邱議瑩、何欣純，台中市議員李天生、林德宇、張芬郁也都到場相挺。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲立法委員邱議瑩、何欣純，台中市議員李天生、林德宇、張芬郁到場相挺。（圖／記者白珈陽攝）

行政院長蘇貞昌以「3個城市3件事」為題演說，談到自己執政3年來，核定全台灣7個科學園區，沒有對不起台中、也沒有偏袒，中科二期是7個科學園區，沒有對不起台中、也沒有偏袒，中科二期是七個園區中核定經費最高，高達450億，但是盧市府該負責的事項至今仍毫無進度，不論是都市計畫審查、用地取得都0進度，所以台積電要在台中擴廠也沒辦法，影響台中的經濟發展與鄉親們的工作機會。

第二，執政以來總共核定台中、台南、桃園三座國際會展中心，2016年總統上任後核定台南會展中心，2022年已經啟用，桃園跟台中的會展中心同時於2018年核定，但桃園預計在2023年完工，然而台中的會展中心要完工卻遙遙無期。

第三件事，對城市最重要的捷運，高雄陳其邁上任2年通過3條捷運，但盧秀燕一條捷運藍線拖了4年，從林佳龍通過可行性評估，換盧接手後，不但是路線跟站址大幅變更、經費還暴增330億、取消人流最多的站點，還被鄉親質疑圖利特定家族的爭議，但她至今對這些問題都沒有做出解釋，讓台中捷運藍線一再延宕，讓台中的交通建設停滯不前。

蔡其昌說，自己來自基層，從助理還是拼到立法院，感謝大家一路以來的相挺，來自基層的政治人物才了解人民需要什麼，所以要讓台中人過的更好，承諾當選後要推動國中、小營養午餐免費、增加敬老愛心卡的預算，提高額度、擴大使用範圍，讓長輩更好用，4年8000戶的社會住宅，讓剛踏入社會的年輕人，能夠用最實惠的價格住到舒服的房子，還有捷運藍線四年動工，我們要改善台中的交通問題，也要改善台中移動污染源造成的空氣污染。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡其昌今日到大里振坤宮旁舉行造勢晚會。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌表示，自己會認真做、認真拚，這些好的政見就是要改變台中的命運，屯區已經不能再等，他知道很多鄉親期待大建設能夠啟動、期待有一個真正了解鄉親的市長，剩下最後13天，這場選舉不是個人的選舉，是台中市要改變的選舉，拜託各位鄉親站出來，用手上的選票，堅定支持蔡其昌。

邱議瑩遠從高雄赴台中替蔡其昌站台，她表示，她與蔡其昌已認識十多年，蔡是立法院裡最有執行力的人，而這次選市長，綜觀全台應該也是戰鬥力第一名；她提到，高雄4年前選到毫無能力的市長，讓高雄市政停擺了2年，還好高雄人及時回頭將韓國瑜罷免，這次市長選舉，一定要將票投給正確的人，呼籲台中市民把選票投給蔡其昌。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
Lulu更衣聽到幕後人員「真實反應」：會走心
快訊／蔡英文現身挺陳時中：24年來最有機會贏
罹癌失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝
台南「打獵6人組」闖農舍！寵物豬慘成肉塊　警嚴辦最高罰200
9歲弟遭電動門「活活夾死」　爸下樓一看崩潰
一天打幾次手槍？　她羞吐「人體極限」會射出血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡其昌大里造勢晚會　蘇貞昌大批盧秀燕讓台中停滯不前

創作才子江志豐三獻神曲　隨西螺太平媽祖會香療癒人心

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

新北比特犬絕育補助　即日起至12／9開放申請...未絕育者罰飼主

新北淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

林燕祝「守護認真的女性」感恩大會　馬英九、趙少康同台力挺

消防交流無遠弗屆！ 南消二大隊推廣遠端視訊研討搶救戰術

西螺福興宮太平媽笨港會香回鑾安座　延遲2小時萬人迎駕

長年臥床者看牙免煩惱！桃園10家醫療機構加入居家牙醫照護

趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街　 搶救國民黨大新營「第三席」

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

蔡其昌大里造勢晚會　蘇貞昌大批盧秀燕讓台中停滯不前

創作才子江志豐三獻神曲　隨西螺太平媽祖會香療癒人心

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

新北比特犬絕育補助　即日起至12／9開放申請...未絕育者罰飼主

新北淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

林燕祝「守護認真的女性」感恩大會　馬英九、趙少康同台力挺

消防交流無遠弗屆！ 南消二大隊推廣遠端視訊研討搶救戰術

西螺福興宮太平媽笨港會香回鑾安座　延遲2小時萬人迎駕

長年臥床者看牙免煩惱！桃園10家醫療機構加入居家牙醫照護

趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街　 搶救國民黨大新營「第三席」

疫情回台被酸牆頭草「丟台灣人臉」！　李立群：我是去發揮台灣文化

《全明星4》張家陞跳遠破大會紀錄！自信霸氣「還有點保守」

柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力

快訊／蔡英文挺陳時中：24年最有機會贏　向世界證明民主決心

李瑞鎮親揭「坐擁家產600億」傳聞真相！　直白回應劉在錫秒笑倒

女兒狂買網購「欠400萬債務」！父親還債崩潰一刀捅死她

柯志恩出席反空汙集會　五支箭誓言重現藍天

快訊／台南東池宮附近倉庫大火　警消出動14車30人灌救

金曲歌后詹雅雯當眾告白陳時中　謝陳妻「將他捐給台灣」

女生「經痛、愛愛疼痛」恐是1疾病惹禍！3原因曝　容易緊張也上榜

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

地方熱門新聞

桃3議員候選人共乘選舉車嗆「他」

藍營曝　桃市圖總館擅做二工夾層？　

赴馬祖不怕被關島！曹爾元推雙向夜航

太平媽與北港媽　間隔一甲子再相會

李問競總成立　強調「推動改革沒包袱」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街

林燕祝「守護認真的女性」感恩大會

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

南消二大隊推廣遠端視訊研討搶救戰術

蘇貞昌大批盧秀燕讓台中停滯不前

台南婦呼吸困難身體痙攣　警火速開道護送就醫

台南自辦午餐摘六都之冠

黃偉哲銜接長照2.0服務紓解照顧困境

更多熱門

相關新聞

柯志恩出席反空汙集會　五支箭誓言重現藍天

柯志恩出席反空汙集會　五支箭誓言重現藍天

近幾日，高雄市民明顯感受到天空一片霧茫茫，據環保署監測今早PM2.5更達紅色警戒，再次凸顯出高雄空汙問題改善刻不容緩。而國民黨市長候選人柯志恩今（13）也出席參與「2022高雄反空汙要健康活動」，承諾當選市長後，將強力整治空品。

金曲歌后告白陳時中　謝陳妻「將他捐給台灣」

金曲歌后告白陳時中　謝陳妻「將他捐給台灣」

侯友宜扮最強母雞　獻聲挺謝國樑

侯友宜扮最強母雞　獻聲挺謝國樑

反擊台派霸凌說　陳時中嗆蔣萬安：有被壓迫的幻想

反擊台派霸凌說　陳時中嗆蔣萬安：有被壓迫的幻想

婦產科遭酸　薛瑞元：每天回應「虹衛兵」身心俱疲

婦產科遭酸　薛瑞元：每天回應「虹衛兵」身心俱疲

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長民進黨蔡其昌蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

單周病例跌破15萬例！戶外口罩鬆綁1條件達標

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

深田詠美「倒出F級半球」合照蔡阿嘎！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面