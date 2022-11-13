蔡其昌大里造勢晚會　蘇貞昌大批盧秀燕讓台中停滯不前

記者白珈陽／台中報導

選戰倒數13天，台中市長民進黨候選人蔡其昌13日晚間舉行音樂造勢晚會，行政院長蘇貞昌到場力挺，蘇今天火力全開，大批台中市長盧秀燕在任期4年內對台中建設沒有建樹，儘管中央挹注經費，包括台中會館西側展館、捷運藍線，自2018年至今卻均無進展，要選民擦亮眼睛，將票投給有行動力的蔡其昌。

▲行政院長蘇貞昌今日砲火全開。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌今日晚間6時許於台中市大里區振坤宮旁，舉行音樂造勢晚會，邀請金曲歌王翁立友、金曲歌后秀蘭瑪雅到場表演，2大唱將合起來唱了近半小時，相當捧場，台下3000名阿公阿嬤聽得如癡如醉。

▲▼金曲歌王翁立友、金曲歌后秀蘭瑪雅。（圖／記者白珈陽攝）

除了蘇貞昌，立法委員邱議瑩、何欣純，台中市議員李天生、林德宇、張芬郁也都到場相挺。

▲立法委員邱議瑩、何欣純，台中市議員李天生、林德宇、張芬郁到場相挺。（圖／記者白珈陽攝）

行政院長蘇貞昌以「3個城市3件事」為題演說，談到自己執政3年來，核定全台灣7個科學園區，沒有對不起台中、也沒有偏袒，中科二期是7個科學園區，沒有對不起台中、也沒有偏袒，中科二期是七個園區中核定經費最高，高達450億，但是盧市府該負責的事項至今仍毫無進度，不論是都市計畫審查、用地取得都0進度，所以台積電要在台中擴廠也沒辦法，影響台中的經濟發展與鄉親們的工作機會。

第二，執政以來總共核定台中、台南、桃園三座國際會展中心，2016年總統上任後核定台南會展中心，2022年已經啟用，桃園跟台中的會展中心同時於2018年核定，但桃園預計在2023年完工，然而台中的會展中心要完工卻遙遙無期。

第三件事，對城市最重要的捷運，高雄陳其邁上任2年通過3條捷運，但盧秀燕一條捷運藍線拖了4年，從林佳龍通過可行性評估，換盧接手後，不但是路線跟站址大幅變更、經費還暴增330億、取消人流最多的站點，還被鄉親質疑圖利特定家族的爭議，但她至今對這些問題都沒有做出解釋，讓台中捷運藍線一再延宕，讓台中的交通建設停滯不前。

蔡其昌說，自己來自基層，從助理還是拼到立法院，感謝大家一路以來的相挺，來自基層的政治人物才了解人民需要什麼，所以要讓台中人過的更好，承諾當選後要推動國中、小營養午餐免費、增加敬老愛心卡的預算，提高額度、擴大使用範圍，讓長輩更好用，4年8000戶的社會住宅，讓剛踏入社會的年輕人，能夠用最實惠的價格住到舒服的房子，還有捷運藍線四年動工，我們要改善台中的交通問題，也要改善台中移動污染源造成的空氣污染。

▲蔡其昌今日到大里振坤宮旁舉行造勢晚會。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌表示，自己會認真做、認真拚，這些好的政見就是要改變台中的命運，屯區已經不能再等，他知道很多鄉親期待大建設能夠啟動、期待有一個真正了解鄉親的市長，剩下最後13天，這場選舉不是個人的選舉，是台中市要改變的選舉，拜託各位鄉親站出來，用手上的選票，堅定支持蔡其昌。

邱議瑩遠從高雄赴台中替蔡其昌站台，她表示，她與蔡其昌已認識十多年，蔡是立法院裡最有執行力的人，而這次選市長，綜觀全台應該也是戰鬥力第一名；她提到，高雄4年前選到毫無能力的市長，讓高雄市政停擺了2年，還好高雄人及時回頭將韓國瑜罷免，這次市長選舉，一定要將票投給正確的人，呼籲台中市民把選票投給蔡其昌。