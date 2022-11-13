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柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力

▲▼ 柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力 。（圖／柯志恩競選辦公室）

▲柯志恩今（13）日下午，馬不停蹄赴茂林區參加黨籍議員候選人林榮昊茂林後援會成立大會。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（13）日下午，馬不停蹄赴茂林區參加黨籍議員候選人林榮昊茂林後援會成立大會。國民黨籍現任茂林區長宋能正、區長候選人趙文耀以及立委孔文吉服務團隊都一同參與，現場數百位群眾，展現國民黨對原鄉的重視。支持者從柯志恩入場到坐定位前持續高喊凍蒜，為整場活動氣氛帶入最高潮。

▲▼ 柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩表示，林榮昊雖然來的比較晚，但絕對會是最優秀的候選人。她打趣的說，許多年輕夥伴都很喜歡聽林榮昊唱歌，甚至說林應該到演藝圈發展。柯志恩接著說：「演藝圈已經有很多人才了，不過國民黨不能沒有林榮昊」，獲得台下支持民眾滿堂喝采。

▲▼ 柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩說，林榮昊議員候選人對青年議題與學貸議題都非常的專業，更舉例林榮昊在自己的政見中也極力為原鄉部落的青年發聲。包括前陣子的柬埔寨議題，許多原民因缺乏經濟能力而受騙，林多次發出不平之聲，認為政府沒有照顧好人民，致使人民鋌而走險。

▲▼ 柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩提到，除了地方政府之外，在立法院，國民黨多位優秀的原民立委，對原鄉建設的爭取，以及政策上的努力。柯志恩當場承諾，未來領導高雄，絕對會對原鄉的照顧更加完善，這也是她即便行程滿檔，仍要抽空前來的最大原因。

▲▼ 柯志恩茂林站台林榮昊　強調國民黨對原鄉建設不遺餘力 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩逐一向現場民眾握手致意。許多支持者看見柯志恩時眼神中都充滿對於改變未來的殷切期盼，其中也不乏年輕面孔，讓柯志恩這趟茂林之行充滿了活力與熱情。原民鄉親用歌聲，用熱烈的歡呼聲，為柯志恩加油打氣，也為她獻上最誠摯的祝福。

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