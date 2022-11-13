柯志恩出席反空汙集會　五支箭誓言重現藍天

▲國民黨市長候選人柯志恩今（13）也出席參與「2022高雄反空汙要健康活動」，承諾當選市長後，將強力整治空品。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

近幾日，高雄市民明顯感受到天空一片霧茫茫，據環保署監測今早PM2.5更達紅色警戒，再次凸顯出高雄空汙問題改善刻不容緩。而國民黨市長候選人柯志恩今（13）也出席參與「2022高雄反空汙要健康活動」，承諾當選市長後，將強力整治空品。

柯志恩一開頭就呼籲陳其邁要能面對問題、自我檢討，不要用鴕鳥心態，將空汙問題歸咎於中北部，而不去檢視今天全台空品最糟的前十大區域排名中，高雄就有九個行政區被納入，質疑鄰近台南、屏東一樣位處下風處，為何就沒有出現在名單裡？

她也回顧過去韓國瑜執政時期，即要求興達電廠四部燃煤機組，在空品不良時，必須將兩部機組停機，而另外兩部則需將生媒用量削減到35%。希望陳其邁市府在宣揚空氣品質獲逐年改善時，別忘記將前朝的政績一併說明清楚。

針對顯著的空汙問題，柯志恩具體提出，一、興達燃煤機組提前除役；二、「高雄市生煤管制自治條例」立法；三、制定高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準；四、大林燃煤機組應明訂除役年限；五、空品檢測應透明、即時、全面、有效等五支箭，誓言要讓市民抬頭重見藍天，清晨不再被空氣清淨機過度運轉的聲音吵醒。

對比陳其邁出席被民眾嗆聲，南部反空汙聯盟 *特別* 贈送柯志恩一台空氣清淨機，期許柯志恩未來常住高雄，也要繼續為改善空汙問題而努力。柯志恩說，以後看到這台空氣清淨機，她一定會想起人民對她的期許。在簽署「高雄空品健康承諾書」時，柯志恩也重申，會和大家一起努力，共同守護高雄的空氣品質，還給市民朋友一個清晰的藍天。

