王世堅支持徐巧芯提告！怒嗆網軍「一群窩囊廢」：完全沒人格

▲王世堅支持徐巧芯提告。（資料照／記者袁茵攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前向側翼粉專提告，後來臉書帳號遭到檢舉，因而停用6天。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，支持徐巧芯提告，將真相查得水落石出，並批評網軍「一群窩囊廢」，希望透過司法還給陳時中、競總一個公告。

王世堅日前出席節目《庶民大頭家》表示，這些網軍完全沒有人格，「一群窩囊廢」，不只是為了五斗米折腰，而是為了五斗米出賣人格，躲在鍵盤後極盡了卑劣之能事，利用了社會的善良，被霸凌者不想浪費司法資源，加上誹謗、妨害名譽都是輕罪，讓網軍變得更加肆無忌憚。

▼王世堅痛批，這些網軍完全沒有人格，長年躲在鍵盤後面，極盡卑劣之能事。（資料照／記者陳家祥攝）



王世堅說，陳時中現在選舉正忙，以他對陳時中的了解，對方不至於要運用網軍，至於這些網軍是誰運用的，他支持徐巧芯提告，讓事件真相水落石出。

王世堅痛批，這些沒人格、人性的網軍長年躲在鍵盤後，應該要受到法辦，讓社會一起揪出這些壞蛋。王世堅表示，既然徐巧芯帶頭提告，那就該請司法做出了斷，還給陳時中、陳時中競總一個公道、一個真相。

王世堅說，這群網軍長年在網路上肆虐，破壞社會的善良、厚道，現在社會大眾群起責備、追究這些事情，所以徐巧芯若想查明事情真相，提告是最佳選擇。

▲徐巧芯向分享抹黑文件的側翼粉專提告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



臉書粉專「無良公關公司」日前在臉書張貼一份文件，並標記蔣萬安及徐巧芯，詢問是否要澄清，後來看見徐巧芯回應「我正在去報警的路上，恭喜你」，接著又關閉留言、張貼新的文章致歉，事件瞬間造成討論。

後來徐巧芯也公開了報案證明，將對無良公關公司、無良公關、謝立聖插畫及杜承哲醫師提告。陳時中競辦則呼籲，負面選舉是不好的示範，不要繼續浪費、耗損社會資源。

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