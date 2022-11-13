林燕祝「守護認真的女性」感恩大會　馬英九、趙少康同台力挺

▲爭取連任台南市永康區市議員的林燕祝，與市長候選人謝龍介，13日在永康區復興國小旁舉辦「守護認真的女性」感恩大會，前總統馬英九與中廣董事長趙少康同台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

爭取連任台南市永康區市議員的林燕祝，與市長候選人謝龍介，13日在永康區復興國小旁舉辦「守護認真的女性」感恩大會，前總統馬英九三度南下力挺，與中廣董事長趙少康二度同台並陪同林燕祝進場，現場旗海飛揚，加油聲不斷，場面熱鬧盛大。

林燕祝自台南縣市合併投入選戰以來，每一屆的選前都會在四份子地區舉辦一場選前的造勢活動，除了這是她從政的起點，且因競選總部成立在原先的服務處地理位置偏北，體恤四份子地區的許多長者行動不便沒辦法在當時到現場給予她支持鼓勵，所以才會選擇在此舉辦這場感恩大會。

林燕祝說，隨著選戰逼近，她收到一些謠傳散播的耳語，表示她「民調第一穩當選」、「要瓜分選票給特定候選人」等，企圖造成分票效應，導致她面臨票源嚴重流失的慘況，雖然上屆是以永康區最高票順利連任，但這是民眾對於她與服務團隊的肯定，十幾年來服務處365天全年無休，實踐她從當選以來為民服務的承諾，不能辜負鄉親好朋友們對她的期待，反而要更加倍的努力勤走基層，一路走來始終如一。

前總統馬英九說，再度南下幫林燕祝加油打氣，是因為林燕祝擔任市議員以來，始終秉持「為您服務全力以赴」的精神，做人誠懇做事認真，從12年前當選後就365天全年無休，就算抗癌治療期間也心繫市民沒有改變她服務的熱忱，在議會監督市政火力強大，對地方服務熱心，一定要讓高品質、高水準的議員繼續留在議會，議會才會進步，人民才有福利，且今年地方選舉如果能贏的話，國民黨才有機會在兩年後的中央選舉重返執政。

趙少康說，今天中午在用餐時，就有民眾跑過來告訴他說，林燕祝即使在醫院打著點滴，還是在替鄉親服務，聽到眼淚都要掉下來，讓他非常感動。林燕祝幫台南的鄉親爭取了許多的福利與建設，不管是教育、文化、老人、兒童、治安與交通等各方面，一定要讓她繼續且要高票連任，票數越高力量就會越大。談到近日市長候選人謝龍介民調與黃偉哲差2趴，只要再努力拚一下就能夠過關了，離選舉剩下13天，他呼籲現場的大家要記得拉票、催票、投票，市長投3號謝龍介，議員支持3號林燕祝。

林燕祝表示，選戰進入倒數第13天，現在外面都在瓜分她的選票，她也向在場的鄉親喊話，拜託大家一定要集中手中的選票，票票入軌，每一張選票都是受到在現場每一位疼惜他的鄉親對他的期許與肯定，票數越多，她監督的責任就越重，懇請大家繼續支持「認真的女性-林燕祝」，力保她能順利四連任。