搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃：姿勢低一點

▲陳其邁說，新人起步慢，希望能再多幫他們一點。（圖／陳其邁競選總部提供）



記者許展溢／高雄報導

選戰進入最後倒數關鍵，高雄市長陳其邁目標力拼「市長連任、議會過半」，但明（14日）將起啟動車掃，拉抬民進黨各選區非現任議員候選人，這意味著是否要搶救當選邊緣的候選人？陳其邁表示，新人起步慢，只是希望能再多幫他們一點。

明天開始要針對非現任議員、新人候選人輔選，這是不是要搶救當選邊緣的民進黨候選人？對議會過半有期待？陳其邁說，是希望能夠增加更多議會席次，讓優秀新人也可以到議會為市民服務，只是有時候新人起步較慢或知名度還有待加一把勁，所以就希望能再多幫他們一點。

陳其邁強調，選舉最重要的還是在整個過程都必須非常的謙虛、謙卑，所以自己也要求所有候選人大家都能夠多跑一點、姿勢更低一點，更謙虛的向人民學習，選舉的過程就是非常好的過程，跟大家一起努力，自己也都還要再學習。

▲高閔琳認為，陳其邁今年大選充分發揮母雞角色。（圖／陳其邁競選總部提供）



陳其邁連任競選總部執行總幹事許智善指出，只有達成「市長連任、議會過半」的目標，高雄才能真正起飛，且大家都是黨內同志，盼兄弟姐妹不分你我，共同過關進入議會，期待民進黨能夠力拚單獨過半。

陳其邁競總發言人高閔琳認為，陳在今年大選充分發揮母雞角色，走遍每位黨籍候選人的競選總部成立大會，新人最大難關，就是知名度不足直接影響支持度，而資源也相對不足，因此陳其邁明天起，先針對「非現任議員」及「新人」進行為期2天車隊掃街，盼進一步拉抬聲勢，搶救當選邊緣的黨籍候選人。

民進黨本次提名的非現任議員有第一選區（大旗美地區）林慧欣、第三選區（大岡山地區）陳慶鴻和林志誠、第四選區（左營楠梓）黃偵琳、第五選區（鳥松仁武大樹大社）黃飛鳳、第七選區（三民）林武忠、第八選區（前金新興苓雅）湯詠瑜、第九選區（鳳山）蘇致榮、第十選區（前鎮小港）黃彥毓和黃雍琇、第十一選區（林園大寮）洪村銘和李雨庭。