　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」

▲▼ 柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲柯志恩11月12日出席第四屆高雄市長公辦電視政見發表會，充分展現她辯才無礙的魅力。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩11月12日出席第四屆高雄市長公辦電視政見發表會。柯志恩提出「5好政見」來導正陳其邁「緊緊緊」的失誤，柯志恩做足準備點出各項市政缺失，更直接當面打臉陳其邁所提設立性別辦公室政績。

▲▼ 柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩於個人申論時首先提出五好政見來導正陳其邁緊緊緊的失誤。柯志恩表示高雄的人口從2017年開始輸給台中，陳其邁市長兩年拚四年卻拼出四萬人口流失。尤其在年輕勞動人口更是失去三萬四千人，根本原因就是失業與低薪以及產業不夠多元。

▲▼ 柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩表示她非常歡迎台積電到高雄來設廠但不是每個人都有辦法進入高科技產業，人民關心的是家中什麼時候可以不停電。柯表示高鐵應該進入市區，痛批陳其邁擔任行政院副院長時卻選擇放棄高鐵進入市區的機會，如果交通不便利，未來不管是高軟二期還是高科技S廊帶都會造成影響

▲▼ 柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

高師大教授游美惠提問：「城市治理要有國際觀、公平正義，是否有具體政見及策略？如何規劃人權、友善城市？」柯志恩提到雖然台灣已有《性別工作平等法》，但距離性別平權還有一段空間，性別不公也仍然存在。會中陳其邁提出市府已經設立性別平等辦公室也隨之被柯志恩打臉市府上周才設置性別平等辦公室要點，質疑陳其邁如果這麼重視性別平等，怎會在選舉前才做。她更認為市府目前專責人力不足，呼籲要深入推動性別平等，而非淪為口號。

結語環節柯志恩表示或許陳其邁市長認為高雄市「歹命小孩」但相對的陳市長是一個幸運的人，因為烏俄戰爭熱錢回到台灣再加上中央關愛的眼神。所以陳市長絕對是幸福、幸運的。柯志恩再次強調她不是刺客，不是過客而是高雄的歸人，她不會被潮流、派系綁架。她不是誰的爸爸，而是要做市民的媽媽市長。柯志恩最後表示，自己是個感恩的人，將會承接歷屆市長的政績，繼續勇往直前，對高雄深愛不悔。整場金句連發，充分展現她辯才無礙的魅力。

ET快訊
郭台銘相挺！高虹安致謝：人生最幸運的事
新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包
3原因讓你臭屁變多！醫：吃飯少說話　1情況恐是「腸道肉爛掉」
快訊／國王單場22顆三分彈狂破PLG新高　主場35分痛宰攻城
蕾菈喝掛「下樓失足險摔」　老公超Man舉動被拍：好猛
「5+n」明上路！戶外口罩鬆綁1條件達標
老公趁懷孕嫖妓　二寶媽摸下體揭穿真相崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

音樂會唱陳水扁「這首」競選歌　他預言：陳時中勝選不遠了

王世堅支持徐巧芯提告！怒嗆網軍「一群窩囊廢」：完全沒人格

「反黑箱」抗議再現！數百人「躺平」反對波波牙醫　藍委到場聲援

參加公益園遊會　柯志恩化身柯媽媽與大小朋友話家常

柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」

陳時中拋體育政見：40歲以上體適能檢查　扶植亮點賽事

選戰倒數！鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當選市長任內還清

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃：姿勢低一點

陳時中喊話：選舉是一時的　不要仇恨對手支持者

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

音樂會唱陳水扁「這首」競選歌　他預言：陳時中勝選不遠了

王世堅支持徐巧芯提告！怒嗆網軍「一群窩囊廢」：完全沒人格

「反黑箱」抗議再現！數百人「躺平」反對波波牙醫　藍委到場聲援

參加公益園遊會　柯志恩化身柯媽媽與大小朋友話家常

柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」

陳時中拋體育政見：40歲以上體適能檢查　扶植亮點賽事

選戰倒數！鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當選市長任內還清

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃：姿勢低一點

陳時中喊話：選舉是一時的　不要仇恨對手支持者

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

新北比特犬絕育補助　即日起至12／9開放申請...未絕育者罰飼主

新北淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

一天打幾次手槍？她羞吐「人體極限」會射出血　網猛撸：痛得要死

孫耀威拍片「拿馬桶刷刷牙搞笑」惹議！　網無言：低級趣味

他入手「高雄4公寓」全出租！投資房產心得曝光：沒賠過錢

睽違13年！　國泰金蔡宏圖首獲聯合國COP 27會議邀請

夢想家「魔鬼主場」遭攻破33分慘敗　簡浩：忘掉再調整

918地震調查報告將延後發佈　地調所：玉里斷層敏感區仍待評估

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

政治熱門新聞

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

LIVE／「最美里長」陳紫渝今辦茶會　10：20上台談話

蘇貞昌備詢反提「立委媽媽」　她傻眼：跩什麼？

多圖／破百人力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

高虹安：郭台銘同意授權

共艦逼近嗆「24浬線不存在」　海軍驅離：絕不退讓

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

馬英九怒罵「非常噁心令人髮指」　陳時中：仇恨語言不對

互動差很大！陳政忠幫蔣萬安、黃珊珊喊凍蒜　陳時中僅有「加油」

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

洩天機指大屯火山將爆炸　唐新民：市長不是我2023年就等死吧

直擊／陳紫渝父女拉手喊凍蒜　來賓：中華民國有希望了

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

更多熱門

相關新聞

陳時中體育政見：40歲體適能檢查

陳時中體育政見：40歲體適能檢查

民進黨台北市長候選人陳時中13日前往社子棒球場，拜訪台北市棒球協會理事長陳文尚，並與台北國立體育大學管理學院休閒產業經營學系王俊人教授一同發表體育政見。陳時中會中拋出棒球政見指，未來要讓台北市有更多國際賽事，以及讓台北市民結合運動「權利」，與自我的保健「責任」，邁向樂齡生活，包括40歲以上的市民運動健康照護，先提供體適能檢查等，讓台北邁向健康城市。

鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當市長還清

鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當市長還清

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃

趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街

趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街

張善政13區市民頭家　挺善良志工催票

張善政13區市民頭家　挺善良志工催票

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市2022高雄市長柯志恩

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面