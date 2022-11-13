柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」

▲柯志恩11月12日出席第四屆高雄市長公辦電視政見發表會，充分展現她辯才無礙的魅力。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

柯志恩11月12日出席第四屆高雄市長公辦電視政見發表會。柯志恩提出「5好政見」來導正陳其邁「緊緊緊」的失誤，柯志恩做足準備點出各項市政缺失，更直接當面打臉陳其邁所提設立性別辦公室政績。

柯志恩於個人申論時首先提出五好政見來導正陳其邁緊緊緊的失誤。柯志恩表示高雄的人口從2017年開始輸給台中，陳其邁市長兩年拚四年卻拼出四萬人口流失。尤其在年輕勞動人口更是失去三萬四千人，根本原因就是失業與低薪以及產業不夠多元。

柯志恩表示她非常歡迎台積電到高雄來設廠但不是每個人都有辦法進入高科技產業，人民關心的是家中什麼時候可以不停電。柯表示高鐵應該進入市區，痛批陳其邁擔任行政院副院長時卻選擇放棄高鐵進入市區的機會，如果交通不便利，未來不管是高軟二期還是高科技S廊帶都會造成影響

高師大教授游美惠提問：「城市治理要有國際觀、公平正義，是否有具體政見及策略？如何規劃人權、友善城市？」柯志恩提到雖然台灣已有《性別工作平等法》，但距離性別平權還有一段空間，性別不公也仍然存在。會中陳其邁提出市府已經設立性別平等辦公室也隨之被柯志恩打臉市府上周才設置性別平等辦公室要點，質疑陳其邁如果這麼重視性別平等，怎會在選舉前才做。她更認為市府目前專責人力不足，呼籲要深入推動性別平等，而非淪為口號。

結語環節柯志恩表示或許陳其邁市長認為高雄市「歹命小孩」但相對的陳市長是一個幸運的人，因為烏俄戰爭熱錢回到台灣再加上中央關愛的眼神。所以陳市長絕對是幸福、幸運的。柯志恩再次強調她不是刺客，不是過客而是高雄的歸人，她不會被潮流、派系綁架。她不是誰的爸爸，而是要做市民的媽媽市長。柯志恩最後表示，自己是個感恩的人，將會承接歷屆市長的政績，繼續勇往直前，對高雄深愛不悔。整場金句連發，充分展現她辯才無礙的魅力。