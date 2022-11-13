選戰倒數！鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當選市長任內還清

▲鄭寶清批鄭文燦債留子孫？承諾當選市長任內還清。（圖／鄭寶清競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清13日再批市長鄭文燦，上任8年任內大撒幣，當散財童子，不僅豆腐渣工程滿天飛，擺爛追加預算的情事處處可見，就連社團、宮廟或宗親會活動，以要五毛給一塊的補助方式到處可見，到今年8月底桃園市已經負債1452億；不過，市府表示，鄭市長任內拚建設也顧財政，桃園負債280億是六都最少。

▲市府表示，鄭市長任內拚建設也顧財政，桃園負債280億是六都最少。（圖／市府提供）

鄭寶清指出，桃園鐵路地下化自償經費才只付了4億多元，僅佔247億的1.7%,綠捷進度4 成多，還有300多億工程款要付，市府未來5年至少還需自籌經費就高達1716億。而以其的政治歷練與台鹽董事長任內「點鹽成金」的經營管理實績，在台鹽虧損最嚴重的ㄧ年，成功在3個月內讓台鹽轉虧為盈，每個員工當時平均都可拿到16個月的年終獎金，這是他引以為傲的開源節流與創新經濟的經營管理理念及做法所創造出來的成績。

鄭寶清表示將以台鹽的經驗出發，認為好的政府就應該為民眾「創造財富」，他將以「城市CEO」的在行治理能力推動市政，承諾當選市長任內，以昔日民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，盡全力來搶救桃園的財政、搞好經濟發展，要把桃園寶貴的資源做最好的運用，為桃園創造無窮無盡的財富，同時為鄭文燦負債1452億的「錢坑」全部還清。