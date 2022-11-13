參加公益園遊會　柯志恩化身柯媽媽與大小朋友話家常

政治中心／綜合報導

柯志恩今（13）日前往高雄大遠百廣場，受邀出席創世基金會與永慶不動產合辦的「愛在一起永慶公益園遊會」活動。柯志恩與民眾一同參與現場攤位、親子活動，受到熱烈歡迎，不分老少都前來合照。柯志恩致詞時也呼籲，不分藍綠，用愛與公益的情懷，一起讓高雄更好。

活動人潮眾多，柯志恩一抵達會場，便受到熱烈歡迎，合照、握手樣樣皆來，柯也走向各個攤位問候，並為在場志工夥伴加油打氣。其中，年輕志工特別找柯志恩合照，特別高喊「柯市長加油」。可見柯志恩的親切與活潑形象，成功帶動青年族群的高人氣。此外，更有小朋友衝向柯志恩，用稚氣的聲音詢問「可以跟你合照嗎」，互動過程還不忘與小朋友閒話家常，展現強大親和力。

柯志恩也「媽媽魂上身」，逛起攤位商品，以具體行動公益努力，遇到一群年輕夥伴，大力推銷特色飲品，柯眼見大家的熱情與活力，便一口答應購買。柯志恩表示，看到這麼多的年輕朋友投注公益活動，當然要身體力行，給予他們最大的支持。

柯志恩致詞時，不忘提倡公益活動的重要性，並細數過去為創世基金會募款、捐款所做的努力，期許能拋磚引玉，帶動大家對社會的關懷。柯志恩也特別提及永慶不動產的熱心，投注大量心力，籌辦這的活動。

柯志恩感謝志工團隊犧牲假日時光，投注在公益活動。柯志恩強調，本場活動的主軸是「愛在一起」，理當用「愛」的精神，團結眾人之力，不分黨派，互助合作，促進社會善好。