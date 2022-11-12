新北跨域聯合輔導270案遶境　攜手守護優質宮廟文化

▲▼樹林濟安宮接駕繞境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市宗教文化多元，有959間登記寺廟、近3000座神壇，為致力民俗遶境優質化，市府自2020年起推動「輔導宗教團體辦理民俗遶境作業計畫」，結合各局處及公所之力全方位輔導宮廟遶境活動，採取事前協調、事中稽查、事後檢討方式，迄今約輔導270案，參與遶境信眾近6萬人次。

民政局長柯慶忠表示，宮廟民俗遶境活動是臺灣特有文化，透過迎請神明巡行境內街道，祈安納福、消災除瘟，同時具有娛樂、心靈寄託等功能。新北長期推動宗教優質化，結合警政、消防、環保等單位之力，共同維護遶境活動安全與秩序，期在傳統宗教習俗與現代市民生活間取得最適平衡。

其中，遶境活動前於送件申請後，由區公所或警察分局召開協調會，邀集廟方代表與各單位與會，以評估參與陣頭人數、活動時間、路線及影響範圍，同時提醒廟方活動時必須注意的約制事項，以事前預防重於事後裁罰的精神，達成共識簽訂行動公約。

▲公所召集相關單位討論遶境動線、人數等相關協調會。

柯慶忠說，相關約制事項包括晚上10時至早上8時不得施放爆竹煙火，禁放沖天炮、炮竹串接、堆疊，使用環保炮或電子鞭炮、配置專責人員隨時清除垃圾，以及宣導不飲用酒精飲品避免酒駕等；警方並就遶境路段曾發生過的問題與廟方協調遶境路線，減少對當地交通造成衝擊，同時配置警力及義交協力疏導交通，讓影響降至最低。

在遶境活動進行時，各單位並成立聯合專案群組，派員沿路宣導、蒐證及即時通報，掌控活動的交通、垃圾、噪音等維護工作外，現場如有違法情事並立即開罰，如今年9月板橋某宮廟遶境，於事前輔導、協調後仍違規施放高空煙火及破壞環境造成民怨，市府立即祭出最嚴厲之裁罰。

另外，如有規劃舞龍舞獅及陣頭等民俗技藝表演，因部分演出具有危險性，民政局也獨步全台，要求主辦單位應擬定安全維護措施及投保公共意外責任險。此外，在跨域遶境部分，倘宮廟遶境範圍如跨他縣市，雙方活動行經路線之區公所也會進行事前聯繫，透過跨域合作方式，提醒廟方注意雙邊應注意事項，使活動順利平安。

宗教禮俗科長賴小萍補充，遶境活動後並進行相關檢討，提出改善對策，同時透過宗教行動服務，聯合民政局、警察局、消防局與社會局等講師群，宣導遶境須注意之路權申請、爆竹煙火、作業計畫相關法令等，自2020年起至今已開設54場宗教研習課程，參與人數達5000人，期共同維護宗教活動良好秩序及安全，展現新北宗教之美。

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