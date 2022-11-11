「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

▲ 張麗善說，現在ＰＫ的是劉建國與張麗善，選票上面印的是我們兩個，「做賊喊捉賊」他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善今（11）日與台中市長候選人盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏前往虎尾天后宮參拜，三人合體為選戰造勢，接受媒體聯訪時針對青埔住宅農地問題回應，張麗善難掩氣憤直言對手「做賊喊捉賊」，他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？

張麗善表示，基本上我要告訴對手候選人，張榮味本身已經卸任非常久，每次都拿他出來消費，他的農地到現在也歷經過蘇治芬、李進勇縣長，甚至前副縣長施克和當時還曾率團隊前往視察，如果需要拆早就被拆了。

張麗善指出，要告訴對手候選人，現在PK的是劉建國與張麗善，選票上面印的是我們兩個，那我們來自我檢視，我本來就是合法的建築、用地完全合法及有自己的停車場。至於所有的農地及目前對手所提及的農舍完全是前縣長張榮味所有，他已經是一個平民百姓，大家不要一直擴大、子虛烏有的指控及無限上綱。

張麗善說，希望回歸「他是一位平民百姓」觀念，現在是我參選縣長我自己擔當，那另外一個候選人他是公然違法使用「以違規的農地來做競選總部」，那我們兩個自己比較就好，「做賊喊捉賊」而且無視於民眾的智慧，我想民眾還是有理性去判斷，他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？

針對記者追問，張麗善進一步強調，所有的設施都是張前縣長的，我只有把我原有的舊的服務處翻修、建新而已，這才是屬於我的財產，此外都不是！我想，他已不在檯面上，每次都拿他出來做消費、無限上綱，而且真是擾民，就用一般的民眾來看待他。

我個人，我自我檢視，我對自己要求很嚴格，我完全在合法的建地上，希望對手查清楚，如果拿兩個候選人比較，我是合法建築用地，他是現在違規使用競選總部，包括蔡英文總統也在不知情的情況下去那邊舉辦競選活動，這是公然違法，「你要不要自我檢討呢？」

對此，民進黨雲林縣長候選人劉建國受訪回應表示，我希望張縣長既然把話這樣講出來，說到就要做到，不要像四年來的政見說得到做不到。劉建國說，我承租的建物基本上房東給我的相關的訊息一再表明合乎範圍、法規使用，我曾聽房東講過，張縣長曾經私地找過他說這棟建物是違法的。

那既然如此，何不公開處理，「張縣長，你要說到做到」也希望妳不要用這種凹蠻、無理、霸道的方式來對我，我想市井小民會對你產生懼怕，但我絕對不怕妳，我行得正！我不像妳自己蓋的房子一直在長胖！你所稱的合法建築，基本上請妳把相關的數據拿出來，因為這以前是一棟平房。

請妳針對「青埔2宮」所謂合法的建築範圍裡面提出建蔽率、容積率是否合乎真正的相關法規，否則當為縣長講出來的話必經人民檢驗。

劉建國進一步指出，今天也是人民跟我講「為什麼當今的縣長，她的平房可以變成豪華大別墅，這麼龐大！比她哥哥的青埔宮還要高還要大，而且是在她任內尚未到任之前興建完成」，並質疑，妳所謂的一心一意為人民推動縣政，在執政四年用了多少時間與心思規畫「青埔2宮」，妳這樣真正有全心全意在照顧雲林縣民嗎？還是只有在關注自己的房舍，必須要用更多心力與建築師、設計師、營造商，好好地討論才有辦法改出這麼龐大的青埔2宮，其他時間用了多少來照顧縣民周遭居住環境的提升？

我覺得張縣長很多時間都必需接受人民的檢驗，不是妳講一句話要來帶隊拆我的服務處就代表可以掩蓋妳說謊成性的狀態，希望妳自重。

▲ 民進黨雲林縣長候選人劉建國受訪回應表示，我希望張縣長既然把話這樣講出來，說到就要做到，不要像四年來的政見說得到做不到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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