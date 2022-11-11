　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

▲ 張麗善說，現在ＰＫ的是劉建國與張麗善，選票上面印的是我們兩個，「做賊喊捉賊」他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 張麗善說，現在ＰＫ的是劉建國與張麗善，選票上面印的是我們兩個，「做賊喊捉賊」他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善今（11）日與台中市長候選人盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏前往虎尾天后宮參拜，三人合體為選戰造勢，接受媒體聯訪時針對青埔住宅農地問題回應，張麗善難掩氣憤直言對手「做賊喊捉賊」，他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？

張麗善表示，基本上我要告訴對手候選人，張榮味本身已經卸任非常久，每次都拿他出來消費，他的農地到現在也歷經過蘇治芬、李進勇縣長，甚至前副縣長施克和當時還曾率團隊前往視察，如果需要拆早就被拆了。

張麗善指出，要告訴對手候選人，現在PK的是劉建國與張麗善，選票上面印的是我們兩個，那我們來自我檢視，我本來就是合法的建築、用地完全合法及有自己的停車場。至於所有的農地及目前對手所提及的農舍完全是前縣長張榮味所有，他已經是一個平民百姓，大家不要一直擴大、子虛烏有的指控及無限上綱。

張麗善說，希望回歸「他是一位平民百姓」觀念，現在是我參選縣長我自己擔當，那另外一個候選人他是公然違法使用「以違規的農地來做競選總部」，那我們兩個自己比較就好，「做賊喊捉賊」而且無視於民眾的智慧，我想民眾還是有理性去判斷，他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？

針對記者追問，張麗善進一步強調，所有的設施都是張前縣長的，我只有把我原有的舊的服務處翻修、建新而已，這才是屬於我的財產，此外都不是！我想，他已不在檯面上，每次都拿他出來做消費、無限上綱，而且真是擾民，就用一般的民眾來看待他。

我個人，我自我檢視，我對自己要求很嚴格，我完全在合法的建地上，希望對手查清楚，如果拿兩個候選人比較，我是合法建築用地，他是現在違規使用競選總部，包括蔡英文總統也在不知情的情況下去那邊舉辦競選活動，這是公然違法，「你要不要自我檢討呢？」

對此，民進黨雲林縣長候選人劉建國受訪回應表示，我希望張縣長既然把話這樣講出來，說到就要做到，不要像四年來的政見說得到做不到。劉建國說，我承租的建物基本上房東給我的相關的訊息一再表明合乎範圍、法規使用，我曾聽房東講過，張縣長曾經私地找過他說這棟建物是違法的。

那既然如此，何不公開處理，「張縣長，你要說到做到」也希望妳不要用這種凹蠻、無理、霸道的方式來對我，我想市井小民會對你產生懼怕，但我絕對不怕妳，我行得正！我不像妳自己蓋的房子一直在長胖！你所稱的合法建築，基本上請妳把相關的數據拿出來，因為這以前是一棟平房。

請妳針對「青埔2宮」所謂合法的建築範圍裡面提出建蔽率、容積率是否合乎真正的相關法規，否則當為縣長講出來的話必經人民檢驗。

劉建國進一步指出，今天也是人民跟我講「為什麼當今的縣長，她的平房可以變成豪華大別墅，這麼龐大！比她哥哥的青埔宮還要高還要大，而且是在她任內尚未到任之前興建完成」，並質疑，妳所謂的一心一意為人民推動縣政，在執政四年用了多少時間與心思規畫「青埔2宮」，妳這樣真正有全心全意在照顧雲林縣民嗎？還是只有在關注自己的房舍，必須要用更多心力與建築師、設計師、營造商，好好地討論才有辦法改出這麼龐大的青埔2宮，其他時間用了多少來照顧縣民周遭居住環境的提升？　

我覺得張縣長很多時間都必需接受人民的檢驗，不是妳講一句話要來帶隊拆我的服務處就代表可以掩蓋妳說謊成性的狀態，希望妳自重。

▲ 張麗善說，現在ＰＫ的是劉建國與張麗善，選票上面印的是我們兩個，「做賊喊捉賊」他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 民進黨雲林縣長候選人劉建國受訪回應表示，我希望張縣長既然把話這樣講出來，說到就要做到，不要像四年來的政見說得到做不到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林爆縣議員候選人賄選...30萬交保　弟弟幫送錢也遭約談

►全新枴杖刻自己姓名大方送　北港鎮代候選人涉賄80萬交保

►雲嘉連線台中共好　張麗善、盧秀燕、王育敏合體雲林掃街拜票

►雲林東勢鄉代候選人1票1千元賄選　約談到案遭收押...選民全飭回

►雲林縣長選戰五五波　村長候選人開PK賭盤被逮「下注金額135萬」

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
女籃魔獸遭俄判刑9年！　美急救人願以死亡軍火商換囚
台北又傳賄選　黨主席遭搜索約談
快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中
下波東北季風襲台時間曝　迎雨彈「高溫掉6度」
快訊／花蓮5歲女童遭當街性侵　淫狼聲押
竹聯幫主1111辦壽宴！文華東方席開50桌　北市75警戒備
「魔獸」林口求租屋2大條件曝　首選社區剩毛胚屋
新竹最新民調出爐　名嘴預言「還有大招會出手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

白眼女神有分身！路人驚：黃捷剪短髮？　她站路口回頭率超高

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

白眼女神有分身！路人驚：黃捷剪短髮？　她站路口回頭率超高

台灣金控剩14家！日盛金併入富邦金　61年老字號成歷史

阿祖洗水果背後湊熱鬧　二哈擠成「兔子耳」探頭：分我吃一口

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

新台幣兌美元收31.41元！單日狂飆4.95角　創近23年來最大升幅

AMD發表第四代EPYC處理器　效能提升2.8倍、功耗降低54%

5個月大的「丹頂鶴寶寶」低飛助跑躲健檢　性別結果出爐了

1111111光棍日　姚正玉辦「小玉傳情」活動

Joeman開箱日本18禁風俗店！　「泡泡浴服務」萬網朝聖：太狂

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

永和不只陳紫渝　長腿美模參選里長

就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

台北市長「封關民調」內幕！　游盈隆：綠營被全面攻陷

即／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨

游盈隆讚陳水扁大選預測「神來之筆」　曝民進黨將輸2縣市

葛斯齊證實陳時中牽手照「不是狗仔拍的」　她要蔣萬安向媒體道歉

館長搞錯了！沒查稅也無聯合稽查

薛瑞元對戰藍委　前上司：絕不能小看

北市最新民調：蔣萬安29.8％穩坐第一　黃珊珊超車陳時中

藍綠歸隊！蔣萬安34.7％領先陳時中的26.2％

未加入黃珊珊競選團隊？　宋楚瑜文膽：柯文哲在「我幫不下去」

嗆蘇貞昌只敢影射沒Guts　徐巧芯轟：「敢講我名字就告你」

高虹安民調仍排第1　名嘴預言「還有大招會出手」

更多熱門

相關新聞

千年一遇「13個1」民俗專家：候選人這樣做逆轉勝

千年一遇「13個1」民俗專家：候選人這樣做逆轉勝

九合一縣市選舉，進入倒數14天，有角逐連任的老將也有新面孔，今天是民國111年11月11日，民俗專家廖大乙表示，7個「1」同時存在是千年一遇，尤其上午及午夜的11時11分11秒，各有13個「1」，更是難得，候選人錯過上午沒關係，還有深夜1個機會，只要合十向天祈求，便可求得好運，在此次選舉中開創新局。

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

關鍵字：

青埔宮雲林違建農地張麗善2022九合一大選2022雲林縣長劉建國

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面