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2公尺長完整霸王龍頭骨！　拍賣估4.6億元起跳

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南達科塔州先前出土一顆完整的霸王龍頭骨化石，距今約有7600萬年歷史。這顆化石將於12月9日在紐約一場拍賣會上拍賣，估計價格會落在1500萬美元（約新台幣4.66億元）至2000萬美元（約新台幣6.22億元）之間。

▲▼霸王龍「麥西莫斯」（Maximus）。（圖／翻攝推特「@SteveZoernack」）

▲霸王龍「麥西莫斯」很大機率將在賣出後成為私人收藏。（圖／翻攝推特「@SteveZoernack」）

綜合外電報導，這顆霸王龍頭骨被暱稱為「麥西莫斯」（Maximus），性別無法確認。頭骨屬於成年恐龍，長度約2公尺，重量超過200磅（約90公斤），大部分顱骨與牙齒保存完整。

麥西莫斯在南達科塔州知名的地獄溪層（Hell Creek Formation）出土，該地富含白堊紀晚期（1.45億年至6600萬年前）物種的化石。麥西莫斯也非第一個從地獄溪層出土後登上拍賣會的化石，此前還有蘇（Sue）與史丹（Stan），2隻恐龍化石分別在1997年以836萬美元賣出，以及2020年以3180萬美元賣出；今年11月30日，一隻總重3000磅（1.4公噸）、暫稱「先恩」（Shen）的霸王龍化石，則將在香港進行拍賣。

麥西莫斯大部分的骨骼都受到嚴重侵蝕，但是現今屬一屬二保存完善的霸王龍頭骨。蘇富比資深副總裁哈頓（Cassandra Hatton）告訴美聯社，麥西莫斯頭骨上有2個穿刺孔，顯示生前曾與其他恐龍大戰過，但不能確認是其死因。

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