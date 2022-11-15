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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王惠美今正式請假　黃秀芳陣營嗨喊：民調進入「黃金交叉」

▲彰化縣長王惠美及黃秀芳。（圖／競選總部提供）

▲彰化縣長王惠美今天正式請假，全力投入選戰。（圖／競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰倒數10天，彰化縣長王惠美今天正式請假，全力投入選戰，競選總部預告，將在選前黃金周一連兩天分別在北彰、南彰，舉辦兩場大型造勢活動，以「團結大會」為主軸，盼支持者站出來力挺，而對手綠營黃秀芳競選總部，則表示民調已經來到「黃金交叉」，包括總統蔡英文、副總統賴清德也會南下拉抬選情。

今天民調封關，綠營縣長候選人黃秀芳今天回到外婆家伸港家鄉掃街拜票，競總總幹事邱建富表示，選情已經來到雙方誤差值內，俗稱「黃金交叉」，最後一周包括總統蔡英文、副總統賴清德也會再來拉抬黃秀芳選情，他相信黃秀芳聲勢一路爬升，會贏得勝利。

▲彰化縣長王惠美及黃秀芳。（圖／競選總部提供）

▲彰化縣長候選人黃秀芳。（圖／競選總部提供）

王惠美對外喊話呼籲，未來4年，社福、產業還有交通的願景即將逐步實現，現在是彰化發展的關鍵時刻，彰化改造不能停，守護彰化需要我們團結一起來努力！本周末北彰場為11月19日星期六上午8時30分在和美鎮物流中心預定地（和港路269號）舉行，南彰場11月20日星期日下午3時在員林市圓林園公園登場。

藍營競選總部指出當天包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，都將親自前來為王惠美加油打氣。另外，幾位具有全國性聲量的國民黨籍立法委員，也將應邀出席，營造大團結拚勝選氣勢。

▲彰化縣長王惠美及黃秀芳。（圖／競選總部提供）

而黃秀芳競總也指出，本周末最後一個黃金周，造勢活動要激起支持者最大的熱情，贏得最後勝選。週六(19日)下午2點到3點，蔡英文總統將到員林受賢宮參拜及廟口開講，接著到和美鎮舉辦造勢大會，包括總統蔡英文、副總統賴清德都將到場站台。

▲彰化縣長王惠美及黃秀芳。（圖／競選總部提供）

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