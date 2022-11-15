送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣長楊鎮浯競選總部日前接獲民眾檢舉，指控對手陳福海疑似利用座談會場合發送超過百元的西點蛋糕，今（15）日已前往地檢署具狀告發。

▲金門縣長楊鎮浯競選總部指控對手陳福海以百元蛋糕賄選。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，民眾提供的資料中，陳福海分別在10/6、1/10兩日，前往金城鎮2個社區辦理座談活動來尋求民眾支持，會後發送價值分別為120元的西點餐盒與270元的蛋糕，在場還有爭取連任的金城鎮民代表候選人陳子芸。

▲陳福海在2次座談活動後分別發送120元的西點餐盒與270元的蛋糕。



石兆瑉指出，有關選罷法投票行賄罪應如何論罪議題，最高法院有做成決議，認如行為人主觀上基於單一之犯意，以數個舉動接續進行，而侵害同一法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，即得依接續犯論以包括之一罪。而就上列犯行，被告陳福海顯與共同正犯陳子芸間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯，競選總部也一併告發。

競選總部也特別拿出自家陣營辦理相關活動的餐點，一顆15元的紅豆粽與一顆12元的桔子，取其「包中」與「吉利」之意，總價27元並未超過法務部規範的30元，價格更只是對方的十分之一，強調楊鎮浯的清廉與操守經得起檢驗。

稍早陳福海回應，楊鎮浯陣營所指陳福海辦理座談會乃子虛烏有，金門陳氏宗親會歷年選舉期間皆會舉辦各地區鄉親問政說明會，並邀請各候選人至現場發表政見暢談理念，非為個別候選人所召集辦理。陳福海僅是單純的受邀出席會議闡述參選理念，得知對手陣營濫用司法資源、爛告之惡意競選手法，深表痛心，希望對方陣營回歸正面選舉之道路。

▲楊鎮浯競選總部人員今日前往地檢署具狀告發。