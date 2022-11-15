三寶快車道直接右轉「瞬間擊落機車男」　騎士噴飛10米車秒成廢鐵

記者張君豪／台北報導

15日上午9時50分許，北市大安區忠孝東路4段與敦化南路1段口，發生一起重大交通事故，一輛自小客車竟然從內側車道違規直接右轉，讓在外側車車道直行的機車，因為來不及剎車直接撞上，騎士被噴飛將近10公尺。

經過轄區大安警交通分隊調查，田姓女駕駛（24歲）駕駛自小客車沿敦化南路1段北往南行駛快車道至忠孝東路4段口右轉，確未注意後外側直行的機車騎士直接右轉，導致騎士陳男（34歲）直接撞上小客車車身，所幸機車騎士後送醫並無生命危險。

▲15日上午台北市忠孝東路4段敦化南路口發生一起小客車內側右轉擊落外側騎士的車禍意外。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



大安警方指出：自小客車右側車身及機車車頭受損嚴重，田女人無大礙，陳姓騎士肢體多處受傷送國泰醫院治療。警方表示：依據〈道路交通管理處罰條例〉第48條第1項規定：「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，『在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道』、『轉彎車不讓直行車先行』」可處新台幣6百元以上1800元以下罰鍰。

大安警方呼籲：用路人駕車轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快而違規！且駕駛車輛須留意四周狀況及死角，保持注意力判斷可能發生之意外情境，以維自身及其他用路人安全。

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