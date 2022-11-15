「可以給我一口棺材嗎？」無力葬老母親　台中兄妹伴屍3天

記者唐詠絮／彰化報導

「可以給我一口棺材嗎？」台中市一名81歲老婦人因病在家過世，年約六旬的兒子、女兒無力殮葬，在租屋處房間地板上放置床墊後，就這樣伴著母親遺體睡了3天，直到打零工的小弟找到「快樂天堂基金會」求助，今天才讓母親由志工扶棺出殯；還有一名與家人失聯20多年的遊民，也在今天送行，圓滿人生最後一段路。

▲無力殮葬，快樂天堂基金會協助送行。（圖／快樂天堂基金會提供，以下同）

快樂天堂基金會董事長張雪如昨天緊急請求向志工協助，台灣民眾黨台中市議員候選人張仲翹、及洪鑫任、彰化縣第一選區縣議員候選人王孝裕、及大村鄉鄉民代表候選人賴俊豪等人二話不說，放下忙碌的選務工作，加入扶棺志工行列，讓弱勢往生者走完人生最後一程。

快樂天堂基金會董事長張雪如說，這位81歲老母親是本月12日於家中往生，當時家中照顧老母親的女兒，與罹患精神疾病的兒子無力殮葬、不知如何是好，更不知能向誰求助，只能先將母親遺體安置在租屋處房內。

張雪如表示，過世老媽媽的長子罹患精神疾病，僅靠二女兒賺錢養家、付房租，直到打零工的小兒子發現快樂天堂基金會可以幫助無力殮葬的家屬處理後事，昨天（14日）致電基金會，第一句話就說「可以給我一口棺材嗎？」並表示母親火葬後會放在家裡，因為也沒有錢買塔位。張雪如回覆他「不用擔心」，會承擔老婦人所有喪葬費用，並連忙聯絡志工，先將老婦人遺體移靈至彰化殯儀館。

今日該基金會原本就預定為南投縣一位與家人失聯20多年的遊民送行，昨天緊急接到老婦人家屬求助，需要大量志工，張雪如很感謝民眾黨多位候選人在選情緊繃下，仍放下選舉工作來扶棺，更感謝所有志工與所有個案的到來，與所有董監事的成全，也讓弱勢民眾不再求助無門、得以善終。