台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

記者游瓊華／台中報導

台中一名65歲劉姓婦人因為左眼搔癢、紅腫、灼熱，服藥加點眼藥水超過半年都無效，前往中山醫藥大學附設醫院求診，醫生檢查赫然發現，劉女眼瞼周圍慢性發炎、麥氏腺體阻塞嚴重、可見新生微血管，且病灶處有不少人體蠕形蟎蟲寄生蠕動，臉部呈現典型酒糟肌膚，透過雷射、藥膏治療後，3個月後狀況好轉。

▲台中女左眼奇癢，就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿蠕動寄生蟲」。（圖／中山附醫提供）



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▲蠕形蟎蟲又稱為毛囊蟎蟲、蠕形蟲或毛囊蟲。（圖／中山附醫提供）



中山附醫眼科醫師羅愷馨表示，蠕形蟎蟲又稱為毛囊蟎蟲、蠕形蟲或毛囊蟲，是與宿主共棲的腐生動物。蠕型蟎蟲眼瞼炎的主要症狀為雙眼反覆發作、瞼緣瘙癢、燒灼感及其他刺激症狀，可能合併酒糟性皮膚炎。

羅愷馨指出，蠕形蟎蟲病的典型臨床表現為睫毛根部的袖套樣柱狀結痂伴有皮屑、瞼緣及結膜充血、睫毛脫失、亂睫，若合併發生瞼緣炎相關角結膜炎時，嚴重或反覆發作則會影響視力。

▲劉女每兩週定期回診，並接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療。（圖／中山附醫提供）

羅愷馨補充，劉女每兩週定期回診，並以高濃度茶樹精油清潔輔以居家眼瞼照護，同時接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療。三個月後腫塊病理切片及臨床症狀均獲得顯著改善，酒糟臉部皮膚也變細緻，眼型不再無神。