　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

記者游瓊華／台中報導

台中一名65歲劉姓婦人因為左眼搔癢、紅腫、灼熱，服藥加點眼藥水超過半年都無效，前往中山醫藥大學附設醫院求診，醫生檢查赫然發現，劉女眼瞼周圍慢性發炎、麥氏腺體阻塞嚴重、可見新生微血管，且病灶處有不少人體蠕形蟎蟲寄生蠕動，臉部呈現典型酒糟肌膚，透過雷射、藥膏治療後，3個月後狀況好轉。

▲台中女左眼奇癢，就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿蠕動寄生蟲」。（圖／中山附醫提供）

▲台中女左眼奇癢，就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿蠕動寄生蟲」。（圖／中山附醫提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中女左眼奇癢，就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿蠕動寄生蟲」。（圖／中山附醫提供）

▲蠕形蟎蟲又稱為毛囊蟎蟲、蠕形蟲或毛囊蟲。（圖／中山附醫提供）

中山附醫眼科醫師羅愷馨表示，蠕形蟎蟲又稱為毛囊蟎蟲、蠕形蟲或毛囊蟲，是與宿主共棲的腐生動物。蠕型蟎蟲眼瞼炎的主要症狀為雙眼反覆發作、瞼緣瘙癢、燒灼感及其他刺激症狀，可能合併酒糟性皮膚炎。

羅愷馨指出，蠕形蟎蟲病的典型臨床表現為睫毛根部的袖套樣柱狀結痂伴有皮屑、瞼緣及結膜充血、睫毛脫失、亂睫，若合併發生瞼緣炎相關角結膜炎時，嚴重或反覆發作則會影響視力。

▲台中女左眼奇癢，就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿蠕動寄生蟲」。（圖／中山附醫提供）

▲劉女每兩週定期回診，並接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療。（圖／中山附醫提供）

羅愷馨補充，劉女每兩週定期回診，並以高濃度茶樹精油清潔輔以居家眼瞼照護，同時接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療。三個月後腫塊病理切片及臨床症狀均獲得顯著改善，酒糟臉部皮膚也變細緻，眼型不再無神。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝
快訊／國內LED大廠聲請破產　解僱全體員工
快訊／噴爆！　台積電ADR盤前大漲11％
爆乳妹登選舉公報！　4大政見曝：愛愛送紅包
25歲AV女優突人間蒸發！　官方急通知：完全找不到人
真實槍戰片！警大喊「下車」轟賓士32槍　摩鐵2男1女被拉出
快訊／證交所公告：如興等3家公司　周四起停止買賣
「可以給我一口棺材嗎？」　台中兄妹伴屍母親3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

明起迎接好天氣！周末冷空氣抵台　北台「高溫下跌7度」雨區曝

黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受虛實結合奇幻體驗

市區公車駕駛關車門「夾傷上下車旅客」　11／18起最重扣照6個月

台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

高端告他是幫陳時中解圍！王任賢2點分析「完全政治考量」

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

明起迎接好天氣！周末冷空氣抵台　北台「高溫下跌7度」雨區曝

黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受虛實結合奇幻體驗

市區公車駕駛關車門「夾傷上下車旅客」　11／18起最重扣照6個月

台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

高端告他是幫陳時中解圍！王任賢2點分析「完全政治考量」

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

加州州長妻「遭淫魔製片性侵」　出庭淚揭17年傷痛：就像充氣娃娃

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

倍力資訊預計12月中掛牌上櫃　聚焦企業數位與ESG雙軸轉型

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

缺乏維生素B群？營養師列「10大警訊」眼睛發紅、頭髮出油

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長？」1真相曝光

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊

在好市多買「它」最後悔！會員嘆：不划算

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

更多熱門

相關新聞

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

「可以給我一口棺材嗎？」台中市一名81歲老婦人因病在家過世，年約六旬的兒子、女兒無力殮葬，在租屋處房間地板上放置床墊後，就這樣伴著母親遺體睡了3天，直到打零工的小弟找到「快樂天堂基金會」求助，今天才讓母親由志工扶棺出殯；還有一名與家人失聯20多年的遊民，也在今天送行，圓滿人生最後一段路。

送選民百元炸彈糕　楊鎮浯怒控對手陳福海賄選

送選民百元炸彈糕　楊鎮浯怒控對手陳福海賄選

王惠美今正式請假　黃秀芳喊：民調進入黃金交叉

王惠美今正式請假　黃秀芳喊：民調進入黃金交叉

三寶駕駛內車道右轉擊落機車騎士　

三寶駕駛內車道右轉擊落機車騎士　

大卡車輪胎藏1.3億大麻花　倒楣邊緣人被冒名收貨

大卡車輪胎藏1.3億大麻花　倒楣邊緣人被冒名收貨

關鍵字：

中山附醫眼科羅愷馨影音寄生蟲蠕動台中

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面