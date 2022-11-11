雲林爆縣議員候選人賄選...30萬交保　弟弟幫送錢也遭約談

▲檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨日陸續通知候選人、樁腳、選民到案說明及接受檢察官訊問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林再傳賄選案，雲林地檢署檢察官羅袖菁、施家榮指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局刑事警察大隊、虎尾警分局、北港警分局、雲林縣專勤隊、嘉義市專勤隊，於昨(10)日通知雲林縣第六選區議員蕭姓候選人、樁腳及受賄民眾共25人到案。蕭姓候選人與其胞弟、2名樁腳分別裁定30萬元至5萬元交保。

雲林地檢署說明，經查，議員候選人蕭女與胞弟蕭男、王姓與李姓樁腳涉嫌於今年10月間起，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨(10)日陸續通知候選人、樁腳、選民到案說明，並接受檢察官訊問，選民並自動繳回現金不法所得7萬9500元。

案經檢察官訊問後，認蕭姓候選人、王姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押，法官認為兩人對案情已有所交代，無羈押必要，分別裁定30萬元、5萬元具保；蕭姓議員候選人之胞弟蕭男、李姓樁腳則直接被檢察官諭知20萬元及3萬元具保候傳。

▲受賄選民並自動繳回現金不法所得7萬9500元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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