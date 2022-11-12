好消息！跟媽祖求的孩子車禍「激烈反應會哭了」　爸坐輪椅求集氣

▲國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家遭到撞擊，車輛嚴重凹陷、受損，車上剛滿1歲的孩子腦出血，至今仍住在加護病房。（圖／何爸爸提供）



記者許權毅／台中報導

國道1號南下199.4k處6日嚴重車禍，其中何姓駕駛與車上妻子、剛滿一歲寶貝兒子均有嚴重受傷，何男夫妻因為媽祖相識結婚，婚後也再向媽祖祈求，順利生下一子，不料寶寶在周歲後14天就遇到「人生重要關卡」，因腦出血仍在加護病房，不過何男表示，目前眼睛已經睜開，看見爸爸媽媽有激烈反應、哭泣，醫師說整體往好的方向走，但周一（14日）以前仍是危險期。

何男夫妻今（12）日受訪還原事發過程，6日何男開車，妻子則在後座陪著安全座椅上的寶寶，一家人正準備前往雲林北港拜拜，不料在國1南下199.4k處遇上連環車禍，原本開在外側的何男被撞擊後打滑，車輛翻滾三圈，當下何男跟妻子趕緊抱下寶寶，送醫後寶寶卻不斷嘔吐，經過檢查才發現有腦出血狀況。

▲一家人準備前往北港拜拜，卻在路上遇到嚴重車禍，何男腰椎骨折、妻子右腳受傷，而夫妻倆一歲的寶寶腦出血讓他們相當擔心。（圖／何爸爸提供）



何男本身第一節腰椎骨折，妻子則是下巴、右腳受傷，但兩人只想要孩子盡快康復。何男說，當時發現孩子腦出血後，趕緊轉診到中國附醫，不料發現腦出血變嚴重，開了腦部大刀，經詢問醫師，14日前都會是危險期，要預防腦水腫發生，所幸寶寶的反應有進步，原本只有一眼睜開，今日兩眼都打開，看到爸爸媽媽還會激動大哭，整體狀況轉好。

▲▼寶寶目前整體狀況有好轉，已能睜開眼，看到爸爸媽媽還有哭泣反應，爸媽則希望孩子能趕快恢復，回到活蹦亂跳的樣子。（圖／何爸爸提供）



何男透露，自己跟妻子都是媽祖信徒，當年跟白沙屯、樂成宮媽祖祈求能有好姻緣，最終與妻子相識，結婚2年後再度跟媽祖祈求能有一個孩子，結果又順利成真，最後連剖腹產日期都是媽祖挑的日子，兩人相當疼愛孩子，也很感激媽祖的庇佑。

▲何男與妻子因為媽祖而結識，孩子也是向媽祖祈求而來的。（圖／記者許權毅攝）



如今，寶寶才剛滿周歲，卻遇上「人生最大關卡」，何男與妻子哽咽地說，有特別向樂成宮媽祖祈求，能夠讓寶寶脫離險境，恢復到活蹦亂跳的樣子，希望各界也幫孩子集氣。



▲▼何男說，寶寶才剛滿一歲，前些日子才幫他過生日，不料卻遇到嚴重車禍。（圖／記者許權毅攝、何爸爸提供）