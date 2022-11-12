　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好消息！跟媽祖求的孩子車禍「激烈反應會哭了」　爸坐輪椅求集氣

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／何爸爸提供）

▲國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家遭到撞擊，車輛嚴重凹陷、受損，車上剛滿1歲的孩子腦出血，至今仍住在加護病房。（圖／何爸爸提供）

記者許權毅／台中報導

國道1號南下199.4k處6日嚴重車禍，其中何姓駕駛與車上妻子、剛滿一歲寶貝兒子均有嚴重受傷，何男夫妻因為媽祖相識結婚，婚後也再向媽祖祈求，順利生下一子，不料寶寶在周歲後14天就遇到「人生重要關卡」，因腦出血仍在加護病房，不過何男表示，目前眼睛已經睜開，看見爸爸媽媽有激烈反應、哭泣，醫師說整體往好的方向走，但周一（14日）以前仍是危險期。

何男夫妻今（12）日受訪還原事發過程，6日何男開車，妻子則在後座陪著安全座椅上的寶寶，一家人正準備前往雲林北港拜拜，不料在國1南下199.4k處遇上連環車禍，原本開在外側的何男被撞擊後打滑，車輛翻滾三圈，當下何男跟妻子趕緊抱下寶寶，送醫後寶寶卻不斷嘔吐，經過檢查才發現有腦出血狀況。

▲一家人準備前往北港拜拜，卻在路上遇到嚴重車禍，何男腰椎骨折、妻子右腳受傷，而夫妻倆一歲的寶寶腦出血讓他們相當擔心。（圖／何爸爸提供）

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／記者許權毅攝）

何男本身第一節腰椎骨折，妻子則是下巴、右腳受傷，但兩人只想要孩子盡快康復。何男說，當時發現孩子腦出血後，趕緊轉診到中國附醫，不料發現腦出血變嚴重，開了腦部大刀，經詢問醫師，14日前都會是危險期，要預防腦水腫發生，所幸寶寶的反應有進步，原本只有一眼睜開，今日兩眼都打開，看到爸爸媽媽還會激動大哭，整體狀況轉好。

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／何爸爸提供）

▲▼寶寶目前整體狀況有好轉，已能睜開眼，看到爸爸媽媽還有哭泣反應，爸媽則希望孩子能趕快恢復，回到活蹦亂跳的樣子。（圖／何爸爸提供）

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／何爸爸提供）

何男透露，自己跟妻子都是媽祖信徒，當年跟白沙屯、樂成宮媽祖祈求能有好姻緣，最終與妻子相識，結婚2年後再度跟媽祖祈求能有一個孩子，結果又順利成真，最後連剖腹產日期都是媽祖挑的日子，兩人相當疼愛孩子，也很感激媽祖的庇佑。

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／記者許權毅攝）

▲何男與妻子因為媽祖而結識，孩子也是向媽祖祈求而來的。（圖／記者許權毅攝）

如今，寶寶才剛滿周歲，卻遇上「人生最大關卡」，何男與妻子哽咽地說，有特別向樂成宮媽祖祈求，能夠讓寶寶脫離險境，恢復到活蹦亂跳的樣子，希望各界也幫孩子集氣。

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／記者許權毅攝）

▲▼何男說，寶寶才剛滿一歲，前些日子才幫他過生日，不料卻遇到嚴重車禍。（圖／記者許權毅攝、何爸爸提供）

▲▼國道1號6日發生嚴重車禍，其中何姓一家受到波及，剛滿1歲的孩子腦出血仍住在加護病房。（圖／何爸爸提供）

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／魔獸降臨！　霍華德加盟雲豹公開亮相
好消息！跟媽祖求的孩子「會哭了」　爸坐輪椅求集氣
35歲不婚不生　他「賺32K當躺平族」：我就廢！一票人+1
梨泰院陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」：崩潰到幻聽
蕾菈國小照震撼出土！「撞臉動力火車」
驚險影像曝！　2勇警「掛車門」被拖行50m
妹子註冊包養網「遇到大伯也在玩」！結局看傻：笑不出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園龜山民宅大火濃煙狂竄　上百消防人員搶救...無人受困

好消息！跟媽祖求的孩子車禍「激烈反應會哭了」　爸坐輪椅求集氣

驚悚畫面曝！阿嬤不管紅燈直直衝　遭攔腰撞飛…再被輾過慘斷腳

驚險影像曝！毒蟲遭盤查狂踩油門逃逸　2勇警被拖行50m手骨折

獨／高雄地下賭盤！市長選舉輸贏「讓40萬票」　組頭曝下注現況

淫男3萬求床上運動遭拒　KTV下藥硬上...她「斷電式昏迷」送醫

不爽帳單被灌水！2男撂8人「持西瓜刀+球棒砸酒店」　下場GG

勾年薪400萬經理辣妻　傳訊「抱緊小可愛」...月薪2.5萬職員慘了

妻外派澳洲和上司「每天做」　被嗆：給你一頂綠帽子...綠夫怒吉

快訊／新北龍洞灣驚見浮屍　「防寒衣+溯溪鞋」嚴重腐爛難辨認

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

魔獸加盟T1桃園雲豹　首練大秀肌肉獻飛吻

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

快訊／桃園龜山民宅大火濃煙狂竄　上百消防人員搶救...無人受困

好消息！跟媽祖求的孩子車禍「激烈反應會哭了」　爸坐輪椅求集氣

驚悚畫面曝！阿嬤不管紅燈直直衝　遭攔腰撞飛…再被輾過慘斷腳

驚險影像曝！毒蟲遭盤查狂踩油門逃逸　2勇警被拖行50m手骨折

獨／高雄地下賭盤！市長選舉輸贏「讓40萬票」　組頭曝下注現況

淫男3萬求床上運動遭拒　KTV下藥硬上...她「斷電式昏迷」送醫

不爽帳單被灌水！2男撂8人「持西瓜刀+球棒砸酒店」　下場GG

勾年薪400萬經理辣妻　傳訊「抱緊小可愛」...月薪2.5萬職員慘了

妻外派澳洲和上司「每天做」　被嗆：給你一頂綠帽子...綠夫怒吉

快訊／新北龍洞灣驚見浮屍　「防寒衣+溯溪鞋」嚴重腐爛難辨認

雷／《千元律師》兇手是他收視破15%　導演道歉置入：石頭我丟就好

特斯拉傳將「陸製車」出口美國　馬斯克親自在推特發文回應

快訊／桃園龜山民宅大火濃煙狂竄　上百消防人員搶救...無人受困

期待余謙選秀首輪價值　王建民談兄弟4投赴澳職

條件都一樣！預售屋社區「300m差300萬」　內行反揪1細節

Lulu認了：很走心！換完衣服…工作人員「脫口2字」至今忘不了：一直被嘖

好消息！跟媽祖求的孩子車禍「激烈反應會哭了」　爸坐輪椅求集氣

俄羅斯硬要出席G20！各國領袖拒同框　破例取消大合照環節

「Thank U 10」Rakuten Monkeys感謝野餐趴再登場

LIVE／魔獸降臨！　霍華德加盟桃園雲豹記者會看這裡

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

社會熱門新聞

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

女頭卡樓梯慘死曾求救：快被兒打死

即／柯文哲高雄掃街遇車禍！　2騎士慘撞…阿北臉爆血

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

女檢也爆「曾去招待所」遭拔官調查

即／新北大樓巨大磁磚從天降　民眾險遭砸抱頭驚逃

四叉貓涉跟騷法　警局曝成案原因

小王無套睡人妻　舔腳趾上癮！法官判免賠

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

遭擦撞1歲童腦出血　父母淚求集氣

影片曝光！國道遭撞翻覆3圈撞護欄　１歲童腦出血

竹聯幫主1111辦壽宴　北市75警力戒備

妻無套外遇還嗆「給你一頂綠帽」夫怒吉　

更多熱門

相關新聞

女騎士紅燈直直衝　遭2車攔腰撞飛輾過慘斷腳

女騎士紅燈直直衝　遭2車攔腰撞飛輾過慘斷腳

高雄市梓官區今(12日)清晨發生一起車禍，77歲張姓女騎士違規闖紅燈，遭2部車輛攔腰撞上，她先被一輛自小客撞飛落地翻滾，另一輛小貨車因為剎車不及，直接輾過女子的身體，造成張女右腳骨折、左手脫臼。

妻無套外遇還嗆「給你一頂綠帽」夫怒吉　

妻無套外遇還嗆「給你一頂綠帽」夫怒吉　

即 /國道1號北向308.4公里發生追撞事故

即 /國道1號北向308.4公里發生追撞事故

即／柯文哲高雄掃街遇車禍！　2騎士慘撞…阿北臉爆血

即／柯文哲高雄掃街遇車禍！　2騎士慘撞…阿北臉爆血

騎士遭黑車闖紅燈撞飛！駕駛肇逃

騎士遭黑車闖紅燈撞飛！駕駛肇逃

關鍵字：

台中彰化媽祖小孩寶寶祈求車禍國道神明

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

她為錢拍A片「床戰千次」：月產25支

260元換幾個10元硬幣？23、26吵不停　網揪關鍵1字

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面