全台首輛動植物診療專車　台大生農學院助雲林把關農產

▲提升動物診療量能及偏遠鄉鎮之農戶求診便利性，動物診療團隊今日啟用行動診療車，並因應縣內不同類別牧場（如家禽、畜場或魚塭），輪派專科獸醫到場協助診斷及解決管理上的問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府結合台灣大學自2018年起由台大動植物診療團隊於虎尾鎮鋤禾館設置分部，協助雲林農民於生產管理、安全用藥、疾病監控等方面，進行輔導跟服務。今（11）日舉行「在地診療、在地服務」成果發布暨行動診療車啟動典禮，並展示台大動植物診療團隊在雲林各鄉鎮服務成果。

秉持「安心食材、專業把關」服務理念，分享各項專業資訊，輔導農民提升飼養及種植技術，間接提升農民收益。為提升動物診療量能及偏遠鄉鎮之農戶求診便利性，動物診療團隊今日啟用行動診療車，並因應縣內不同類別牧場（如家禽、畜場或魚塭），輪派專科獸醫到場協助診斷及解決管理上的問題。

國立台灣大學生農學院院長盧虎生表示，期望透過產、官、學之間的合作，除協助解決農民遭遇之困境外，也可間接建立實作的教學環境，一同帶動產業的永續發展，行動診療車是全台灣唯一帶著最好的醫生藉著行動裝置，把能精準測量的診斷工具帶到現場做即時診斷，除可以顯著達到衛生安全的源頭管理，亦使飼養場、植物的栽培等用藥精準使用。

▲行動診療車是全台灣唯一，把能精準測量的診斷工具帶到現場做即時診斷，除可以顯著達到衛生安全的源頭管理，亦使飼養場、植物的栽培等用藥精準使用。（圖／記者蔡佩旻攝）



盧虎生補充說明，動物醫生是機動性的，診療之後視情況定期或不定期的由台北的獸醫來到鋤禾館經由行動裝置到案場去；植物醫生至目前為止有８位布制在各農會與鄉鎮公所相信這樣的量能會在行動裝置的進駐下服務更廣更到位。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，在地診療在地服務，行動診療專車不只是在地更是行動方案，雲林縣政府與台大生農學院與台大獸醫院今天針對行動診療專車與在地診療展現成果也代表雲林良品均經專業團隊在源頭把關，除感謝診療團隊也感謝各禽畜產協會夥伴的配合參與。自縣長張麗善上任後即禁止廚餘養豬，也代表在預防醫學的部分走在前端，雲林無論是農特產品、畜禽產品均經把關。

台大動植物診療服務自2018年成立動植物診斷中心，提供產業在地診療服務迄今，服務項目除農作、畜禽及水產動物疾病診斷防治，也提供新穎技術的產學合作，協助農產品的質與量，並每年針對農戶及相關從業人員舉辦大型專業講座及教育訓練，不僅結合專業學術與產業實務，更讓年輕學子與產業無縫接軌，願意投入農業發展，期達永續經營之方向。

▲提升動物診療量能及偏遠鄉鎮之農戶求診便利性，動物診療團隊今日啟用行動診療車，並因應縣內不同類別牧場（如家禽、畜場或魚塭），輪派專科獸醫到場協助診斷及解決管理上的問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

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