防範治安隱憂兼防詐宣導　北港警方全面清查失蹤人口

▲北港警分局連續多天針對轄內的旅宿業、套房、大樓等出租場所等，全面實施清查，留意是否有遭拘禁的人頭帳戶被害人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港警分局為打擊詐騙集團、杜絕「台版柬埔寨」詐騙集團囚虐案件發生，連續多天針對轄內的旅宿業、套房、大樓等出租場所等，全面實施清查，留意是否有遭拘禁的人頭帳戶被害人，同時也宣導業者、房東，如發現可疑人士活動跡象，應即刻通報，藉由全面性的掃蕩及探查，達到嚇阻犯罪功效。

北港警分局長蔡培元指出，現下變化多端的詐騙手法令人防不勝防，為防範詐欺犯罪集團及黑幫分子以地方旅館、民宿、日租套房及社區大樓作為賭場、性交易場所，或是如柬埔寨拐騙求職民眾施行拘禁等非法行為，北港警分局除著手清查近年失蹤人口，同時擴大清查新建案處所，透過綿密的勤務作為，展現打擊詐欺、維護選前治安決心。

蔡培元表示，選舉活動陸續進入緊鑼密鼓階段，雖然治安維護工作繁重艱鉅，北港絕對秉持「犯罪零容忍」之立場，持續強化執法量能，對於各種可能衍生的治安死角進行列管清查，掃蕩不法，以有效淨化轄區治安，營造良好社會氛圍；同時呼籲民眾如發現可疑人、事、物，能及時提供警方查處。

▲北港警分局連續多天宣導業者、房東，如發現可疑人士活動跡象，應即刻通報，藉由全面性的掃蕩及探查，達到嚇阻犯罪功效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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