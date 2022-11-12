高雄政見會／男性遭家暴嚴重　柯志恩批市府選前才設性平要點

▲柯志恩提到高雄男性被家暴數字是全國第一。（圖／翻攝高雄市選舉委員會）



記者許展溢／高雄報導

高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日下午登場，國立高雄師範大學教授游美惠發問，城市治理要有國際觀、公平正義，是否有具體政見及策略？跟如何規劃人權、友善城市？國民黨候選人柯志恩表示，性別不公充斥日常生活，並提去年有高達1萬422位女姓遭家暴，除有很多黑數外，更驚訝的是被家暴的男性高雄全國第一，更質疑市府若重視性別平等，怎會在上周才設置相關要點，強調性別平等不該淪口號。

柯志恩認為，台灣雖有性別工作平等法，但性別不公仍充斥在日常生活中，要達到性別平權還有很大空間，每個人都強調要性別平等，但很多工作權上仍做不到，接著質疑高雄市政府針對性別平等辦公室，上周才設置要點，質疑如果這麼重視性別，怎會在選舉前才做？且專責人力也不足，性別推動是深入，不是要淪為口號。

柯志恩舉例，高雄家暴數字嚴重，去年高達1萬422位女性被家暴，還有很多黑數外，昨天也看到更驚訝的家暴數字，就是高雄男性被家暴是全國第一，不管男女都會受到暴力對待，對市府來說是何其嚴重問題，而點出這問題的社會安全網，是認為性別不一定是針對女性 ，是要符合公平公義原則。

另外，柯志恩特別提到性別歧視，其中職場部分有很多招募限制，如找洗碗的就一定要歐巴桑，或幹部限男性等等都是歧視，若當市長絕不容許這種情況發生。