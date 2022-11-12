▲侯友宜、韓國瑜出席葉元之競總成立大會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市議員葉元之今（12）日舉辦競選總部成立大會，邀請新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜同台相挺。侯友宜盛讚，葉元之從一個新人蛻變成認真做事的好議員；韓國瑜則笑稱葉元之，「你是新北吳彥祖，那我是總統候選人裡的吳彥祖，開玩笑！」

今天葉元之的競總活動熱鬧非凡，由前板橋市長江惠貞擔任主持人。侯友宜致詞笑說，「剛才有人說市長好，這裡有好幾個市長，江惠貞會吃醋！」侯表示，葉元之從一個新人蛻變成認真做事的好議員，他的態度是愛國家、愛人民，新北市民很多元，絕對沒有分你跟我。

侯友宜說，這次選舉他有一個很正面的想法，「健康快樂、有希望」， 選舉是跟自己在競賽，不是跟別人競賽，而新北市在大家努力之下一直在進步，所以這次是以同樂會的心情，好好團結這塊土地，大家一起愛中華民國、愛台灣。「就跟我愛你（指台下觀眾），你愛我一樣。」侯也說，新北1032個里長都是他的好兄弟，里長反映的事情，他一定全力以赴完成，這些年走過防疫跟建設，大家都沒有抱怨，很謝謝大家，也很謝謝葉元之。

韓國瑜致詞表示，今天男主角是葉元之，不過板橋孕育很多人才，他小時候下課跑去林家花園玩耍，而鴻海創辦人郭台銘董事長到高雄跟他談投資時，兩人還一起唱板橋國小校歌。韓並誇，葉元之外表好、反應快，「外號叫什麼？」葉元之則立刻回應，「新北吳彥祖」。

韓國瑜笑說，「帥要別人講，怎麼自己講...你是新北吳彥祖，那我是總統候選人裡的吳彥祖，開玩笑！」韓還說，葉元之選議員很危險，最怕叫好不叫座，被說票很多穩贏，但這樣最害怕，因為票會被分掉，所以板橋鄉親看到葉元之這麼優秀，「永遠一馬當先解決問題，千萬不能讓他叫好不叫座！」

韓國瑜也風趣譬喻稱，選舉就像「池塘打瓦片」，是希望浪花打好幾個？還是希望瓦片打到對岸？韓強調，葉元之當議員很好，就像浪花打得很漂亮，但如果大家不投票給他，他這瓦片打不到對岸，1126就會非常危險。韓呼籲選民，務必選票集中，一張選票一世情，投給葉元之，也希望未來侯友宜市長連任之下，新北市更有希望。