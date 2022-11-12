高雄政見會／陳其邁細揭「2年拚4年」成果：未來4年高雄一定精彩

▲高雄市長選舉政見辯論會，依照發言順序為（左起）柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。（圖／高雄市選委會提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12日）下午2點登場，採辯論方式，每人發表5分鐘。民進黨高雄市長候選人抽到最後一位發表政見，他在5分鐘內細數「2年拚4年」的成果，並強調未來4年，高雄會是高科技、宜居、幸福、魅力的城市。

陳其邁一開口便提到，2年前剛擔任市長時，就任才滿3個月，《天下雜誌》就公布民調，高雄的城市競爭力，又是六都的最後一名。

不過話鋒一轉，陳其邁說，這2年，我們2年拚4年，不分黨派，全力以赴。2年後的今天，最新的天下雜誌民調，高雄已經從最後一名，進步到六都第二名！高雄的社福力，更是六都第一名！有人說，數字是冰冷的，但他要強調，數字背後代表的，也是人民的感受，2年前市府的施政滿意度墊底，才有罷免市長的投票。

▲高雄市長選舉政見辯論會，陳其邁抽到最後順位發表政見。（圖／高雄市選委會提供）

陳其邁指出，就任市長時，他提出四大優先。產業轉型優先，台積電來高雄設廠，鴻海佈局高雄，當作全球電動車重要基地；增加就業，高雄這2年，實質薪資成長六都第一，青年失業率六都最低。捷運四線齊發，輕軌從停擺到復工，龍貓隧道更是全國最夯的打卡景點。改善空氣污染，高雄連續2年，空氣品質良率達到8成，市府也訂定「淨零城市管理自治條例」，追求2050淨零碳排目標。

不僅如此，市府也完成班班有冷氣、校校有雙語、生生用平板。打造33座共融公園，公托增加到53處、社區關懷據點年底達到520個。市府也成立霸凌調查小組、設立性平辦公室、新住民會館、客語及原住民族語認證獎金等，推動教育、社福及文化的各項改革。

同時也嚴守財政紀律，不只零舉債，更減債70億，年底會達到「減債百億」的目標，強化高雄財政體質。去年的營利事業銷售額超過5.57兆，從農業、工業到服務業，成長率都是六都第一名。

▲陳其邁感性揭2年拚4年的成果。（圖／翻攝自高雄市選委會直播）

「大家很關心高雄的人口。」陳其邁強調，20到39歲高雄的青年人口減少，其實這不是高雄才有的現象。台北減少7萬多人、新北減少6萬多人，都遠高於高雄，這是少子化的結果，不應該扭曲，而是應該基於事實來做市政的討論。

陳其邁也趁機向市民朋友報告：「未來4年，高雄會是『高科技城市』！有完整的半導體產業聚落，成為高階製造中心，亞洲新灣區成為台灣最大5GAIoT創新園區及企業總部聚落！」陳其邁接續說，未來4年，高雄會是「宜居的城市」！增加四萬五千個就業機會，文創、新創、農創在高雄蓬勃發展。輕軌成圓、捷運路網成型、國道七號動工、新台17線全線通車。至少有14座運動中心，社會住宅將會增加到1萬5000戶。

陳其邁表示，未來4年，高雄會是「幸福的城市」！公共化教保服務，佔比達四成五。社區長照據點，涵蓋率達到八成五，讓養育、養老市民能夠安心。我們會有800位雙語師資，提升孩子的國際移動力。全面提升孩子的數位能力。陳其邁指出，未來4年，高雄會是「魅力的城市」！我們有海空雙港，亞洲新灣區，串連大旗美觀光、多元文化，高雄會是國際級的觀光城市！

最後，陳其邁感性表示，這2年，大港開唱、台灣燈會、文博、設計展，展現高雄的軟實力，都讓大家看見高雄越來越漂亮，「未來4年，高雄一定會更精彩！」