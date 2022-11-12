洩天機指大屯火山將爆炸　唐新民：市長不是我2023年就等死吧

記者陳家祥／台北報導

年底九合一大選進入最後倒數階段。中選會12日舉辦公辦政見發表會，共和黨候選人唐新民表示，他是台灣奇蹟締造者、蔣經國指定的繼承人，要回來拯救人民最卑微的生存需求；他還揭密天機，「2023年末，大屯火山隨時可能爆發，如果今年2022年台北市長不是我，你們2023年就等死吧！」

▲台北市長候選人唐新民。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）



唐新民在政見發表會場上拿出他自製的「手動讀稿機」，邊講邊翻頁，然後語氣激昂自稱，「我是台灣奇蹟締造者、蔣經國指定的繼承人！不是傳承人，是繼承人！聖人天子唐新民，亞太疾風唐明皇，我就是傳說中的東方人Easter、彌勒、彌賽亞、紫薇聖人、唐明皇。」「在今天，台灣經濟完全泡沫以後，我回來了！」唐新民說，今年2022年鐵觀樹的預言，所以如果他不出來，鐵觀樹就要槓龜了，「所以我不能不出來」。

唐新民說，他不像其他候選人是來給福利的，「我回來，我是解決你們最卑微的要求，生存」；他說，你們現在可能連命都沒有了，「2023年末，大屯火山隨時可能爆發」，美國已經掌握了東加島的技術，毀天滅地東加島，就是美國幹的。

「然後我們接到最機密的報告，2023年預言，爆炸點是在台灣大屯山。」唐新民強調，大陸上、江南全部變成瓦礫，台北到哪裡去了？天母、北投到哪裡去了？天母、北投被炸飛，台北沉到太平洋底下，跟1萬年前的母大陸與那國島的海底城，做海底姊妹城，「這就是我回來解決、搶救各位鄉親」。

但接著唐新民說，暗黑力量共濟會派了蔣萬安，郭禮伯的孫子郭萬安，攔住他的去路。共濟會知道他是蔣經國的孤臣，是打著蔣經國的牌子來競選台北市長，就故意弄一個郭萬安來冒充蔣萬安，「所以，我可能沒有機會完成我的任務」。

「但是，我在這裡向知道我的鄉親、教友、信眾道歉。」唐新民說，這是最後的機會，他們搞了參選大爆炸，過去參選人只有4、5個人，這次有12個人。參選大爆炸後，「還人造三咖督，我完全被封鎖！不能講一句話！」

唐新民喊話，要各位鄉親幫他把話傳出去，「如果今年2022年台北市長不是我，你們2023年就等死吧！中華民族將會倒退200年，可能永遠再也復興不起來了」。

唐新民在政見會上很嚴肅的不斷重覆大屯火山要毀天滅地，要選民支持他這位「火山市長」，但只見一旁的手語老師，看起來幾乎要崩潰，網友都很同情他，嘆「錢真得很難賺」。