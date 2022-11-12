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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一碗雞湯的啟示！黃珊珊政見會打感性牌　喊話年輕人出門投票

▲▼黃珊珊走訪金龍市場。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

年底九合一大選進入最後倒數階段。中選會12日舉辦公辦政見發表會，無黨籍台北市長候選人黃珊珊發言主打感性牌，從踏入政壇得初衷講起，接著談到未來要推動的政策。她也向支持者喊話，年輕人不要再沉默，你們的聲音必須被看見，「如果你們不出來投票，藍綠兩黨是不可能相信你可以影響他們的決定」，希望你們11月26日可以出來投票，終結藍綠惡鬥。

黃珊珊表示，現在很多候選人的政見都是不斷地灑銀根花錢，甚至有些人想要把台北市的政見拉到8年以前，拉到8年以前沒有關係，問題是，我們要回到8年前的回頭路嗎？台北市做了非常多進步的政策，台北市進步的市民都已經配合而且非常習慣，所她我為，台北只有一句話，「台北必須繼續前進，台北不能再走回頭路」

黃珊珊說，首都進化雙軸線在柯文哲市長任內推出東西區門戶計畫，西區從北門開啟後，今天到雙子星，是一個完整的西區門戶計畫，以台北車站為核心。東區門戶計畫是以南港車站為核心，南港現在是一個大工地，將來是台北最重要的生技園區，配合中央研究院、北市自己的生技園區，會成為一個生技廊帶，將來跟南軟、內科一起變成台北市的科技走廊，延續到士北科技園區。

黃珊珊表示，她要提出南北軸帶，沿著淡水捷運線往北到關渡，因為以前對於捷運沒有以「帶動城市發展」來規劃，既然有捷運線，每個捷運站就是最好的都市更新，沿著捷運線，可以拉出整條發展軸線，形成一個面，從點線面改變台北的樣貌。

往南部分，黃珊珊說，跟著捷運新店線一直到景美文山，這個區塊是台北最人文薈萃的地方，希望這裡成為台北的「南方公園」，文山地區是台北很漂亮的後花園。整個南北軸帶的發展，中間帶動萬華、大同、士林、北投等區域的都市更新，用提高容積率方式讓城市快速更新。

但黃珊珊強調，提高容積率不是無條件，要加入公益回饋項目，都更紅利要全民共享，整個城市發展重新規劃裡，怎麼把都市更新的紅利不讓少數人拿走，而是台北市政府繼續發展的資金。財源的規劃不單單只是用無限量的公務預算投注，而是應該用政府資源引進民間，大家一起發展這個城市。

最後，黃珊珊表示，很多民眾都非常焦慮，也在觀察哪個候選人最適合擔任台北市長。她提到，過去擔任義務法律諮詢，幫助的都是付不出律師費的弱小市民，有些民眾會來說聲謝謝，甚至會煮一碗雞湯，「我接到雞湯，覺得這是全世界最美味的雞湯」。

「幫助別人，是我一生的志業，讓這個城市進步一點點，也是我的信仰。」黃珊珊說，希望在這城市裡的每一個人，都能得到公平的對待，接受雞湯，不是為了私利，而是更有力氣幫助別人。

黃珊珊說，你的一票可以幫助黃珊珊、幫助更多人，現在的候選人裡只有她可以無縫接軌、馬上上工，這個城市沒有時間等他們做實習市長。她也對支持者說，她的支持者很多都是年輕人，她也知道年輕人對未來非常焦慮，「為什麼這些年輕人沒有聽父母的話？這是有原因的」。

黃珊珊喊話，年輕人不要再沉默，你們的聲音必須要被看見，「如果你們不出來投票，藍綠兩黨是不可能相信你可以影響他們的決定」，希望你們11月26日可以出來投票，終結藍綠惡鬥。

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