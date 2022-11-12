10分鐘看完台北市長辯論！他濃縮「珊時萬」精華　網友一面倒讚1人

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台北市長辯論懶人包！谷阿莫濃縮「珊時萬」精華　網友狂讚黃珊珊

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber谷阿莫過去以「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，卻也因此引發爭議。日前他貼出「10分鐘看完2小時的台北市長候選人辯論直播」影片後，則獲得大票網友狂讚，「講得很好，沒什麼政治色彩，希望繼續中立，做得很好、很喜歡」、「我一直很努力在看你到底誘導觀眾支持誰，谷兄！感謝你沒讓我失望，單純還原濃縮該兩小時」。

谷阿莫日前在YouTube頻道更新影片，將本來長達2小時的「3位台北市長候選人辯論」濃縮成10分鐘，他透露自己本來想看別人的重點整理，但因為找不到比較完整的影片，所以最後自己看完全程並順手濃縮，內容多是「節錄當事人的原話」。

▲▼ 1105 台北市長選舉辯論會記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

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▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

政見申論

蔣萬安強調自己是台北出生的孩子，看到台北從爭奇鬥艷的商圈變成空蕩蕩的櫥窗，實在感到遺憾，因此想要重振台北繁榮。他要發揮自己在矽谷擔任律師的經驗，打造台灣新矽谷，連結南港軟體園區、內湖科技園區、北投士林科技園區，打造勇於創新的科技廊帶。

另外，台北平均屋齡36年，是六都第一老，所以蔣萬安說要都市更新，方法為增加城市基本建設、建築物定期申報。他也提到要讓台北更國際，例如打造金融中心、數位內容中心、文創中心；另外也要提高生育補助，並提供教育相關輔助，生二胎還能優先住社會住宅。

最後，蔣萬安要求陳時中說明為何3+11沒有會議紀錄？為何疫苗採購合約要封存30年？為何民間採購要國際疫苗？為何放任黑心快篩流入市面？為什麼16億快篩標案是小吃店得標？為什麼高端疫苗第二期臨床試驗會委託中資公司參與？

針對蔣萬安政見，谷阿莫認為，在都更方面意思就是老房子要打掉重蓋，「應該是不可能」；而打造讓台北更國際化的中心有何好處？蔣萬安「沒多說」；提高相關補助，台北有沒有這麼多錢也「沒提到」。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

陳時中先花了近4分鐘回答蔣萬安的問題，而回答核心就是「裝睡的人叫不醒」，這些問題已經回答很多次，所以不打算再回答一次。接著他反擊蔣萬安，30年過去了，台灣社會卻還在討論蔣家後代問題，讓人困惑。

接著陳時中花了一些時間分享自己看了《流麻溝十五號》，因為很有感觸，所以邀請另兩名候選人一起看，相信這會是台灣社會邁進和諧團結的一大步。接著話鋒一轉，他說現任市長柯文哲花8年築起另一道高牆，把台北市民當成自己向上爬的工具。

陳時中最後談及政見，他過去已經提出170項政策，要改善內湖交通、推動都市更新，讓長輩出門都有電梯更方便。若選他當市長，他會提供3萬6000元的月子補助，也要打造公辦寵物活水樂園、成立國際事務局，還要解決信維大樓的安全問題。他承諾選他當市長，就能改變台北施政滿意度後段班的成績，要讓台北和世界一流的城市並駕齊驅。

對此，谷阿莫表示，蔣家後代有什麼問題？陳時中「沒多講」；柯文哲築了什麼牆？「不知道沒說」；而台北要如何和世界一流並駕齊驅？「怎麼個並駕法，可能時間不夠，沒說」。

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

由於前兩位候選人說台北這幾年發展不好，因此黃珊珊開局先說台北這8年的進步有目共睹，說沒進步就像在否定台北市456個里長、63位議員、250萬台北市民這8年來的努力。

黃珊珊說自己在台北已服務24年，所以知道台北市民的所需所想。她認為前兩位候選人要裝公廁免治馬桶、預約公車、深蹲換公車票、大撒幣政策，都是債留子孫、不切實際，所以應該選她當市長，她有即戰力，知道台北市接下來要怎麼做才能更好。

黃珊珊接著提出政見，像是首都淨化雙軸線，用TOD、EOD，提高容積獎勵，還有申辦2038年的亞運、邁向2050年的淨零碳排。她也繼續反問前兩位候選人對台北的了解有多少？這一年做了什麼功課？連水門操作的程序都搞不清楚。

黃珊珊說，她不會原諒在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還用意識形態阻擋疫苗進口的人。最後她強調自己在台北的資歷很深，當了6屆台北市議員、3年的副市長，選她就是向藍綠證明只顧名、只顧黨義、不顧民意的時代，終究會被民意唾棄。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

交叉詰問

第一輪提問

陳時中先問大巨蛋的問題。黃珊珊說這是國民黨弊案，與遠雄簽了不平等條約，是民眾黨柯文哲上任後才幫忙善後，而中間民進黨一直阻攔，誰有問題一目了然；蔣萬安說，大巨蛋的問題大家都知道，也在努力解決，就是中央在刁難、不好好解決，若他當選，會好好和遠雄協商，討論18億國賠怎麼處理。

接著黃珊珊提問，聊的是少子化問題，包含陳時中成立的少子化辦公室浪費預算、蔣萬安要開人口對策辦公室，這與少子化辦公室有何不同？蔣萬安回答，他要提高首都生育獎勵金、私立幼兒園的補助；陳時中說要提供人工生殖補助、育兒指導員和月子補助，同時增加社區親子館。對此，谷阿莫說兩人的答案都是用錢鼓勵生子，但錢從哪來、有無這麼多錢，「都沒有多談」。

再來是蔣萬安提問，說陳時中過去否決台北市議會放寬育兒津貼補助的想法，是跟台北市民有仇嗎？陳時中解釋，這要考慮很多平衡性問題，所以當初是否決的，但等他當台北市長，他會與中央溝通要放寬，另外也會給孩童1500元的藝遊券；黃珊珊認為，要先讓年輕女性願意生子，再討論其他問題，因為生育若變成女性的責任，自然就不會願意生，所以要先提供友善托育的環境，而不是單純發錢。

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

第二輪提問

黃珊珊問台北缺電問題如何解決？陳時中說中央一直有做電力規畫，然後可以強化台北綠電，而住商也要學會省電；蔣萬安回答，這是中央能源政策，要通盤檢討，但他會嘗試推動電動公車、節能減碳、以租代買，一起省電或輔助大家電費。

接著蔣萬安問陳時中，過去說若當選市長，水門外有車子就不關水門，但若引發台北水災，誰扛？陳時中回應，他說的不是不關水門，是關之前要有SOP、確認好才關；至於內湖交通他也有配套，像是優化匝道、環東接遠一點、平面道路直接接上高架，讓吞吐量變大。

蔣萬安又問黃珊珊，過去說要遷移松山機場，要如何落實？黃珊珊說，遷移松山機場是為了改善內湖交通，但那是長期目標，還是要從近期目標做起，像是正在拓寬民權大橋。

▲▼ 1105 台北市長選舉辯論會記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

最後是陳時中提問，趙少康是蔣萬安最大的側翼，也是蔣萬安最重要的智囊，這種犧牲同黨要換別人的政治利益，是因為覺得選情告急才會出這樣的下策嗎？對此，谷阿莫打斷說，「這段是原話，我個人是看不懂」。接著陳時中問黃珊珊，對善變的現任市長柯文哲有信心嗎？

蔣萬安先回答，心中一直有藍綠的人，才會一直糾結在顏色中；接著把話題轉回政見，說現在市長做得好的地方，他會接手繼續做，沒來得及做的也會做，不分藍綠。黃珊珊後回答，柯文哲整頓很多弊案，包含雙子星、大巨蛋、北投纜車、大彎北段，她支持柯文哲。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲由左至右依序為蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

媒體提問

►TVBS錢怡君問，如何落實所謂的居住正義？

►三立呂惠敏問，是否支持被中國統一？答案若為否定，如何維護台灣現行的民主自由？

蔣萬安回答，居住很貴的話，就給額度更高的租金補貼，或是二胎的入住社宅有租金減免；第二題，他堅守中華民國主權，維護自由方面，會執行防空避難演練、盤點台北市相關防空避難場所，並檢討相關指引。

陳時中回答，台北市居住問題會與中央協調，做更多社會住宅，且租金要降10%、補貼1500元，讓大家都有地方住；第二題，他要強化民防組織，發行民防手冊，並增加民防的技能訓練。

黃珊珊回答，會讓台北繼續保持全台第一的社會住宅數量，並鼓勵旅館轉型社宅、都更轉社宅，或鼓勵長者入住社宅，再把自家住宅交給專業團隊包租代管，用更多元的方式取得更多土地來蓋社宅，因為沒土地，說再多都沒用；第二題，她認為民主自由跟獨裁專政不可能並存，她會盡一切能力爭取和平。

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

結論，谷阿莫說他只有抓出與政策有關的部分

黃珊珊說自己在台北待最久、最懂台北，也真的有在做事，一切公開透明，打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，所以想要務實的、不想看藍綠鬥爭的人，就投她，讓她好好做事。

蔣萬安再次提到自己過去是矽谷律師、做過立委，他覺得台北近幾年沒有劇烈變化很可惜，所以想拚一個再次繁榮的台北。

▲▼ 1105 台北市長選舉辯論會記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

陳時中說了很多擔任疫情指揮官的事，當初考慮的是如何把疫情控制住、把傷害降到最低，他知道很多人不理解他的一些決定，但他真的想保護全台灣的每一個人，只是沒做到對不起。這次來台北選，是他的家鄉，不想自己的城市每次民意調查都最後一名，所以想把人生最後一段公職旅程獻給最愛的城市台北。

影片最後，谷阿莫也不忘表示，不要問他想投給誰，「我桃園人，台北沒得投」。他也在影片的資訊欄中，放上整段辯論會的逐字稿，提供給需要的民眾參考。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

而這部濃縮影片，也引發底下網友討論，「感恩～台北市民要回頭看看逐字稿」、「謝謝桃園人還這麼用心幫忙整理台北市長候選人辯論」、「做這個題目真的要很有耐心，又要保持中立，稍為偏向哪邊、哪個地方講不太一樣就會被罵，但阿莫還是做了，真的很感謝阿莫」、「謝謝谷阿莫做這影片，要讓一般人更好去了解選擇真正有在做事的人」、「身為台北市民，謝謝谷阿莫，整理得很好」。

針對候選人部分，底下網友大多大讚黃珊珊，「33真的句句中肯啊！在這樣艱困的環境下，生不生小孩，不是給多少的問題」、「雖然不是台北市民，但這樣看下來只有33最實際而不是亂畫餅」、「看完政見後默默的靠向黃珊珊這邊，而且前兩個候選人都只想要砸錢解決事情，還有黃珊珊那句生孩子不該是女性的責任，給讚」、「沒有發現黃珊珊講得很好嗎？既踏實又有實際的解決方法」、「看完唯一支持黃珊珊，其他人政策真的不行，都亂花人民納稅錢」。

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