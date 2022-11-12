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普丁大腦反了！愛女被殺怒籲民眾「推翻政權」：總統該剖腹死

▲▼杜金。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜金首度打破沉默，批評普丁在烏俄戰爭中的決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯有「普丁大腦」之稱的極端民族主義者杜金（Alexander Dugin），在經歷愛女捲入烏俄政治斡旋被炸死後，首度打破沉默，呼籲民眾推翻普丁政權，甚至還暗示莫斯科應在俄軍撤離赫爾松的恥辱性挫敗後，將普丁總統處死。

據《鏡報》報導，現年60歲的杜金，過去曾被認為是普丁的親密盟友。他同時也是莫斯科菁英與智囊團的一員，主張俄羅斯應入侵和吞併烏克蘭。然而，他29歲的女兒杜吉娜（Darya Dugina）8月20日在回家途中遭遇汽車爆炸，當場死亡後，杜金就再也沒有對烏俄戰爭發表過任何言論。

▲▼杜金女兒杜吉娜（Darya Dugina）。（圖／翻攝自推特）

▲杜金女兒杜吉娜在汽車爆炸中喪命。（圖／翻攝自推特）

沉寂2個月後，杜金最近首度打破沉默，在Telegram怒斥俄軍下令士兵從赫爾松（Kherson）撤退的決定「可能導致多位俄國公民在烏克蘭被殺」，還引用了作家弗雷澤（James Frazer）的《金枝》，講述國王沒有在旱季時為人民帶來雨水而被剖肚殺害的故事，似乎在藉此表達對普丁的不滿。

杜金憤怒表示，「我們賦予了統治者絕對的充分權力，因此在關鍵時刻拯救所有人是他們的職責，但如果他沒有這麼做的話，那他勢必將面臨『雨王』的下場。」

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