女籃魔獸遭俄判刑9年！美急救人願以死亡軍火商換囚　克宮首度鬆口

▲美國女籃球星格林納被俄國判刑9年，美國向俄羅斯提出換囚計劃。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

美國女籃球星格林納（Brittney Griner）2月入境俄羅斯時，因行李內放了含大麻油的電子菸匣，而被俄國判刑9年。美國為了救她，向俄羅斯提出換囚計劃，並打算釋放俄國軍火走私犯布特（Viktor Bout），卻未被理會。克宮11日難得鬆口，首度證實俄方對換囚一事保持開放態度，讓格林納重獲自由之日愈發明朗。

美國曾奪得2面奧運金牌的女子職籃（WNBA）球星格林納，在2月17日前往俄羅斯比賽，豈料莫斯科當局卻在她的行李中發現含有大麻油的電子菸匣，而在莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo）將她拘留。由於大麻在俄羅斯屬於非法，因此格林納隨後被俄方以「持有毒品及走私」罪名判刑9年。

▲美國打算釋放俄國軍火走私犯布特，來換取格林納的自由。（圖／達志影像）

隨著俄羅斯總統普丁在2月24日派軍進攻烏克蘭，這位31歲的美國球星就被捲入了這場地緣政治漩渦，美國多次強調，格林納是被不當拘捕，還提議美國願意以俄國有「死亡商人」之稱、曾涉嫌售賣武器給塔利班和蓋達組織（Al-Qaeda）的軍火走私犯布特，來交換格林納的自由，卻一直未被俄方理會。

在烏俄戰爭延燒260天之際，路透社指出，克里姆林宮在11月11日首度鬆口，聲稱俄國總統普丁「始終認真對待與美國換囚的提議」。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，俄方對美俄換囚一事保持開放態度，「雙方有一定的渠道和時間表進行會談」，而克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）警告美方不要進行「大聲公外交」，因為現有的渠道是取得成果的唯一途徑。