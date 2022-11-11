普丁想測試「末日武器」失敗！　美方情報曝：對俄羅斯制裁奏效

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
美國資深官員透露，俄羅斯近幾周曾試圖進行「海神號」水下核動力無人機測試，但最終未能成功，顯示出西方對俄羅斯高科技軍事用品的制裁已經奏效。
根據CNN報導，美國匿名資深官員透露，美國政府在最近幾周觀察到，俄羅斯曾試圖進行有「末日魚雷」之稱的「海神號」（Poseidon）水下核動力無人機測試；美方發現，俄羅斯核潛艦「別爾哥羅德號」載運著海神號試圖進行測試，但最後卻又在什麼事都沒做的情況下，離開北極海測試區返回港口。
**NEW**#Russia’s New ‘Poseidon’ Super-Weapon: What You Need To Know— H I Sutton (@CovertShores) March 3, 2022
With new cutaway. One of the weapons on people’s minds right now is Poseidon. This nuclear ‘mega torpedo’ is unique in the history of the world.https://t.co/7LTCy2No2q
美方認為，俄羅斯可能遇上了技術上的問題，才沒有順利進行測試，或許很快就會再進行，但北極海的測試區已開始結冰，可能會限制其行動。消息人士向CNN表示，「這可被視為俄羅斯近期軍事行動的一部分，這也顯示出俄羅斯的軍事工業正面臨困難，西方對高科技軍事用品的制裁已經奏效，必須繼續堅持下去。」
別爾哥羅德號（Belgorod）長約178公尺、寬約15公尺，重達約3萬噸，能載運海神號水下核動力無人機。據稱海神號引爆前能在水下飛行很長一段距離，爆炸威力足以掀起高達1600英尺（約487公尺）的核海嘯，淹沒沿海城市且帶來幅射。
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