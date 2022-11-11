普丁想測試「末日武器」失敗！　美方情報曝：對俄羅斯制裁奏效

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國資深官員透露，俄羅斯近幾周曾試圖進行「海神號」水下核動力無人機測試，但最終未能成功，顯示出西方對俄羅斯高科技軍事用品的制裁已經奏效。

根據CNN報導，美國匿名資深官員透露，美國政府在最近幾周觀察到，俄羅斯曾試圖進行有「末日魚雷」之稱的「海神號」（Poseidon）水下核動力無人機測試；美方發現，俄羅斯核潛艦「別爾哥羅德號」載運著海神號試圖進行測試，但最後卻又在什麼事都沒做的情況下，離開北極海測試區返回港口。

**NEW**#Russia’s New ‘Poseidon’ Super-Weapon: What You Need To Know



With new cutaway. One of the weapons on people’s minds right now is Poseidon. This nuclear ‘mega torpedo’ is unique in the history of the world.https://t.co/7LTCy2No2q — H I Sutton (@CovertShores) March 3, 2022

美方認為，俄羅斯可能遇上了技術上的問題，才沒有順利進行測試，或許很快就會再進行，但北極海的測試區已開始結冰，可能會限制其行動。消息人士向CNN表示，「這可被視為俄羅斯近期軍事行動的一部分，這也顯示出俄羅斯的軍事工業正面臨困難，西方對高科技軍事用品的制裁已經奏效，必須繼續堅持下去。」

別爾哥羅德號（Belgorod）長約178公尺、寬約15公尺，重達約3萬噸，能載運海神號水下核動力無人機。據稱海神號引爆前能在水下飛行很長一段距離，爆炸威力足以掀起高達1600英尺（約487公尺）的核海嘯，淹沒沿海城市且帶來幅射。

►美中角力「原爆點」！東南亞一周連辦3場峰會 各國被迫選邊站

►俄羅斯稱自主研發「7奈米級光刻機」2028年問世 估效能超越ASML

►美參謀首長承諾「繼續支持台灣」！ 籲北京從烏俄戰爭記取教訓

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》