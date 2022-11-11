烏軍進入赫爾松居民「喜迎王師」熱烈歡呼　行政中心重新升起國旗

I can't even imagine what these people went through. What incredible joy.



????:_zablotskii_03/TikTok pic.twitter.com/dftcw1iA82 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

記者林彥臣／綜合報導

俄軍宣布撤出赫爾松2天之後，在推特上就流傳了當地民眾「喜迎王師」夾道歡呼收復失土的烏軍，隨後也在行政中心上重新升起國旗，宣示烏克蘭重新掌握赫爾松的主權。

▲烏軍進入赫爾松，居民喜迎王師。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）



烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特分享了一段影片，並且表示，「我甚至無法想像這些人經歷了什麼，多麼不可思議的喜悅。」

影片中，烏軍列隊前進，排頭還展開一面國旗，居民在一旁熱烈歡呼，並且拿起手機錄影記錄烏軍重返赫爾松的時刻。

▲烏軍在赫爾松行政中心升起國旗。（圖／翻攝自twitter／@IuliiaMendel）



前總統發言人孟德爾（Iuliia Mendel）在推特上發文表示，「赫爾松是烏克蘭的」，並且PO出照片，顯示烏軍已經在赫爾松的行政中心，重新升起國旗。

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