美中俄G20同框破滅！普丁獨自缺席　親克宮學者：怕去了被暗殺

▲俄羅斯政治分析家兼評論員馬可夫表示，普丁不參加G20峰會可能是怕被暗殺。圖為普丁10月21日視察梁贊地區軍事基地 。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日將前往印尼峇里島，參加二十國集團（G20）峰會。白宮與大陸外交部皆證實，美中元首屆時將首次面對面會晤。拜習會敲定之際，俄羅斯總統普丁作為大國領袖卻將缺席G20峰會。一名立場親克里姆林宮的俄國政治學家就說，普丁是擔心遭到暗殺才不打算出席。

根據《太陽報》報導，俄羅斯政治分析學者、普丁前顧問馬可夫（Sergey Markov）發文表示，普丁拒絕參加下周在峇里島舉行的G20峰會，可能是出於3大理由。首要的原因就是普丁擔心遇刺，因為美國、英國和烏克蘭的特種部隊很有可能趁機對普丁執行暗殺行動。

▲莫斯科國立國際關係學院政治研究所所長馬可夫表示，普丁也可能是擔心在G20峰會上被批評者圍剿或抗議，被媒體刊登屈辱性的照片。（圖／路透）

馬可夫認為第二個原因是，普丁擔心出現批評者們要他滾出去或是被人羞辱的場面，例如有社運人士「看似不小心」地撞倒普丁，全球媒體都會刊登他的糗照，並用斗大標題寫著「俄羅斯總統四肢著地」，「我敢肯定這種情況一定會是那種完全瘋狂的西方人所策畫的。」

第三個原因則是，俄軍最近在赫爾松遭擊退後，俄羅斯作為大國的地位連帶受到質疑，外界恐將施加壓力，要求普丁把態度放軟投降。馬可夫表示，如果俄羅斯想取勝就必須從經濟轉為軍事體制，「這個決定已經晚了6個月，我們必須更強硬。無人機、通信設備、飛彈和砲彈都必須由我們的工廠全天候生產。」

報導指出，俄羅斯內部對於軍隊在烏克蘭受挫一事的抨擊聲浪逐漸升高，馬可夫只是最近期發聲的一人，部分普丁支持者也曾發表類似不滿。例如，軍事部落客兼戰地記者卡什瓦洛娃（Anastasia Kashevarova）就憤而表示，「到底是誰？為什麼要在赫爾松投降？我們咬了一大口卻吞不下去，現在反而正在打嗝。伊久姆、巴拉克利亞和利曼都被我們吐回去了。何謂偉大的計畫？」

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